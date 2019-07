Laura Pausini | “Io l’ho rifiutato” Scoppia la polemica | Elisa le risponde | “Anche se

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Unasocial nata e finita tutta in una sera ha contrapposto. Il motivo del contendere è il nuovo attesissimo film Disney del Re Leone che uscirà il 21 agosto nei cinema e che vede propriodare la propria voce al personaggio di Nala (è Marco Mengoni invece a fare Simba). La notizia non è stata accolta con favore dai fan della, che avrebbero preferito che quel ruolo venisse assegnato alla propria beniamina e così si sono scatenati con i commenti sui social. Tra questi c’era anche quello di un fan che le chiedeva proprio per quale motivo non fosse stata scelta lei per interpretare la voce della leonessa: “Lau, hai saputo chesarà una delle voci de Il Re Leone? Ma non potevi esserci tu?“, ha chiesto allache, con la spontaneità che la contraddistingue gli ha subito risposto. “No. Io ho rifiutato perché sto ...

