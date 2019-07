optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Esce oggi No.6, il nuovo album di Edche lo stesso artista definisce una "compilation di collaborazioni". Al suo interno 15 canzoni, 22coinvolti in un disco che appare più come undel cantautore che come il proseguimento del suo percorso discografico.Edsi è prestato ad un'unica intervista, con Charlamagne Tha God, presentatore radiofonico americano, personaggio televisivo e autore.La chiacchierata è stata realizzata a casa del cantante a Suffolk nella quale c'è anche uno studio privato. Non si possono usare cellulari: "Qui ci si parla", spiega Ed, nel suo angolo di paradiso."Prima di avere un contratto discografico ho fatto molti EP. Uno di questo si chiamava Number 5con molti rapper inglesi di cui ero fan a quei tempi. Non ho più fatto collaborazioni su pezzi miei da quel momento", ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Ed Sheeran racconta No.6 Collaborations Project, un desiderio realizzato con gli artisti di cui è fan - OptiMagazine : Ed Sheeran racconta No.6 Collaborations Project, un desiderio realizzato con gli artisti di cui è fan… - POIVSONGIRL : Da Ed Sheeran tutto quello che chiedo è un altro album come + e ×, con la sua voce che racconta d'amore. Quest'ult… -