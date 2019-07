Dl Sicurezza,Salvini:o passa o problema

"Oquesto testo o è ungrosso per il governo".Così il ministro dell'Interno, a proposito degli emendamenti al decretobis. "Io non faccio un passo indietro.La Lega non fa un passo indietro", ribadisce ricordando le proposte di modifica dichiarate inammissibili a Montecitorio. "Riguardano i poliziotti e i vigili del fuoco, non i tassisti o le discoteche".E aggiunge:"Ripresenteremo l'emendamento per poter mandare in galera le criminali incinte,sicure dell'impunità. La pacchia deve finire".(Di venerdì 12 luglio 2019)