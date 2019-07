Code Vein | il producer svela qualche dettaglio in più sul sistema di gioco e la modalità

Emergono i requisiti per la versione PC di Code Vein : Code Vein è il nuovo titolo RPG soulslike a tema anime di Bandai Namco, il gioco dovrebbe essere disponibile quest'anno su PC e console.Come riporta Gamingbolt, se avete intenzione di giocare al titolo su PC forse vi farà piacere sapere che sono stati pubblicati i requisiti minimi e consigliati del gioco, fortunatamente non avrete bisogno di un PC troppo potente. Minimi Leggi altro...

Code Vein arriverà a settembre : Dopo aver annunciato il rinvio la scorsa estate, Bandai Namco ha ora svelato una nuova data di lancio per Code Vein, riporta Dualshockers.Alla fine dell'ultimo trailer del gioco pubblicato, viene indicato che il giorno di lancio di Code Vein è ora previsto per il 27 settembre 2019 su PS4, Xbox One e PC. Per quanto riguarda il nuovo trailer che è stato condiviso poco fa, si concentra sulla presentazione dei personaggi e del mondo piuttosto che ...

Alle 13 un'imperdibile diretta con Code Vein : In programma una nuova imperdibile diretta di Eurogamer.it che oggi si focalizzerà sul titolo di Bandai Namco, Code Vein.Per chi non lo sapesse, Code Vein è un gioco di ruolo in terza persona, mosso da Unreal Engine 4, che farà assumere ai giocatori il ruolo di un Revenant, una sorta di vampiro in preda alla sete di sangue.Sulle nostre pagine è già disponibile un'anteprima del gioco, mentre, a partire dAlle ore 13 inizierà la diretta in ...

Code Vein apre le iscrizioni al Closed Network Test : Code Vein è sempre più vicino al tanto atteso lancio, fremono i preparativi per il comparto online del titolo tanto che Namco annuncia oggi l'apertura delle registrazioni al Closed Network Test del gioco.Come possiamo vedere infatti, il Closed Network Test di Code Vein si terrà dal 31 maggio alle 05:00 di mattina fino al 3 giugno alle ore 09:00.Le piattaforme supportate per i Test sono Xbox One e PS4, mentre per registrarsi e ottenere la key di ...

Code Vein : Registrazioni aperte da oggi per il Closed Network Test : Bandai Namco annuncia che le Registrazioni per il Closed Network Test per Code Vein su Xbox One (per i membri Xbox Live Gold) e PlayStation 4, saranno aperte da oggi. I giocatori potranno provare il gioco in Anteprima dal 31 maggio (ore 05.00 CEST) al 3 giugno (09.00 CEST). Il Closed Network Test darà la possibilità di creare il proprio personaggio, giocare il segmento di apertura di Code Vein e provare in ...

Annunciato il Closed Network Test per Code Vein : E' stato Annunciato un Closed Network Test per Code Vein. Alle prove potranno partecipare i giocatori PS4 (sia utenti PS Plus che non) e Xbox One (solo i membri Xbox Live Gold).Riportiamo le date dei Test e tutti i particolari condivisi nel comunicato stampa Namco: Leggi altro...