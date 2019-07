ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2019) Anchemette il suo tassello nelle celebrazioni in Italia e all'estero per i cinquecento anni dalla morte dida Vinci, con l'esposizione dal 12 luglio al 13 ottobre 2019 nella Sala Morganti del Museo civico di cinqueprovenienti dal Codice Atlantico conservato alla biblioteca Ambrosiana di Milano. In quella che viene considerata un po' la patria del grande architetto romano Marco Vitruvio Pollione (80 a.C. - 15 d.C.), la mostra vuole mettere in risalto il multiforme rapporto fra(1452-1519) e il testo di Vitruvio, il celebre trattato di architettura che costitui' le fondamenta teoriche del nuovo modo di costruire a partire dal Cinquecento. Nei cinqueesposti, realizzati da, che coprono gli anni giovanili fino a quelli della completa maturita', si spazia da progetti per macchine militari (la balestra gigante), per la ...

ilfogliettone : A Fano 5 disegni originali di Leonardo - - RosamariaNoia : A #Fano dal 12 luglio al 13 ottobre 2019 Leonardo da Vinci viene celebrato attraverso il profondo legame tra… - AnsaMarche : A Fano 5 disegni originali di Leonardo. Fino al 13 ottobre nella Sala Morganti del Museo civico -