Stop al grande caldo | temperature in discesa anche di 10 gradi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma - L'arrivo di correnti fresche e instabili provenienti dal nord Europa metterà fin al grandi questi giorni. Seppur con gradualità tutta l'Italia sarà interessata dal calo termico. Toccherà prima al Centro Nord e infine entro giovedìal Sud. L'abbassamento dellesarà notevole su alcuni settori, si potranno perdere fino a 10°c in meno o persino di più. Oltre allescenderàl'umidità dell'aria che sta creando condizioni di calura opprimente su molte regioni. Mercoledì: Ulteriore lieve calo al Nordest, Emilia Romagna e medio Adriatico che finiscono sotto media. Poche novità sul resto della Penisola conancora elevate in Sicilia e in Calabria, persino sulla soglia dei 40°C sulla Sicilia orientale.ancora molto afoso tra Campania e ...

