Rallentano i tempi per de Ligt alla Juve | Paratici ne approfitta per abbassare i costi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lantus è impegnata nel restyling della difesa, i cui attori protagonisti Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, sono ormai avanti con l’età. Innanzitutto si è assicurata Merith Demiral del Sassuolo e Cristian Romero del Genoa. Il turco si è aggregato al gruppo mentre l'argentino trascorrerà un'altra stagione tra i liguri per continuare il suo apprendistato. Oltre ai due centrali,, da mesi, ha nel suo mirino Matthijs dedell’Ajax, autore della zuccata che ha decretato l’eliminazione della Vecchia Signora ai quarti di Champions League. La sicurezza dell'accordo Il centrale, nonostante i suoi 19 anni, per il talento cristallino e per la maturità raggiunta, ha attirato l'attenzione dei top club europei, Barcellona e Paris Saint Germain in primis, che, in momenti diversi, sarebbero stati vicinissimi ad accaparrarselo, poi vuoi per il dietrofront del diretto interessato nel ...

