Palinsesti RaiPlay | autunno 2019

(Di mercoledì 10 luglio 2019)Nella prossima stagione, la piattaforma streaming della tv pubblica, rinnoverà la sua strategia d’offerta attraverso un catalogo digitale diversificato per generi, format e linguaggi. Una vasta gamma di fiction, film, serie tv, documentari, prodotti per bambini e programmi sportivi messi a disposizione degli utenti al fine di rendere la piattaforma web appetibile rispetto alle aspettative del “pubblico non lineare” che con dei comodi box-set fruibili in modalità binge-watching, anche la qualità dei prodotti targati Rai. Facendo un mix tra il passato, rappresentato dalle teche, ed il futuro, reso possibile dalla sperimentazione di nuovi format,si rivolgerà soprattutto ai più giovani e darà spazio anche alla cultura. In quest’ottica va visto, dunque, l’approdo on demand di Piero Angela che, grazie a Superquark+, condurrà 15 ...

