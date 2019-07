Maltempo Lazio | frana a Viterbo | due donne intrappolate nel fango

Maltempo in Serbia : dall’UE 90mila euro per la popolazione colpita : A seguito delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno colpito la Serbia nelle scorse settimane, la Commissione europea ha concesso aiuti umanitari per 90mila euro a favore delle popolazioni colpite: i fondi sono destinati alla Croce Rossa serba che provvederà alla distribuzione di generi di prima necessità, in varie località dell’area del centro dell’ovest del Paese. L'articolo Maltempo in Serbia: dall’UE 90mila euro ...

Maltempo - Rfi : “Ripresa la circolazione dei treni della linea Lecco-Tirano” : E’ ripresa alle 19 la circolazione dei treni con riduzione precauzionale della velocita’ fra Dervio e Bellano (Lecco), della linea Lecco-Tirano/Chiavenna (Sondrio), sospesa dalle 10.15 di questa mattina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute in Valtellina e Valchiavenna. Lo ha comunicato in serata Rfi (Rete ferroviaria italiana). Coinvolti 34 treni regionali: 13 limitati nel percorso e 21 cancellati. I tecnici di Rete ...

Maltempo : Lecco - iniziato rientro popolazione evacuata a Dervio : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - I cittadini di Dervio, nel Lecchese, evacuati questa mattina per motivi di sicurezza dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito la zona, possono fare rientro a casa. "Enel - spiega la Protezione Civile della Regione Lombardia - dopo la verifica tecnica, che ha dato esito

Maltempo Lombardia : ripresa la circolazione dei treni tra Colico e Delebio : ripresa alle 13:25 la circolazione dei treni con riduzione della velocità tra Colico e Delebio, mentre rimane sospesa tra Dervio e Bellano. Le intense i precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore in Valtellina hanno causato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano/Chiavenna. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono sul posto. L'articolo Maltempo Lombardia: ripresa la circolazione ...

Coldiretti : l’inflazione raddoppia a tavola col Maltempo : “In controtendenza i prezzi degli alimentari freschi crescono il doppio dell’inflazione (+1,8%) per effetto del maltempo che ha devastato le campagne provocando pesanti danni alle coltivazioni e riducendo le disponibilità sui mercati“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’inflazione che a maggio aumenta dello 0,9% rispetto allo stesso periodo delle scorso anno. “Le campagne sono state ...

Maltempo nel Lazio : due trombe d'aria nel viterbese (Montalto di Castro) : Una forte linea temporalesca si è sviluppato al mattino nell'entroterra laziale del viterbese, precisamente nell'area di Montalto di Castro : l'ammasso temporalesco è risultata piuttosto violento...

Maltempo Lazio : Tevere sorvegliato speciale - livello delle acque in aumento [GALLERY] : A seguito delle piogge intense registrate nelle scorse ore, il livello del Tevere è in aumento: il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha comunicato a tutti gli enti interessati la disposizione di chiusura precauzionale delle banchine di accesso agli argini. Al momento i tecnici del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale tengono sotto costante osservazione i livelli e l’andamento delle acque, in ...

Maltempo : Regione Lazio stanzia 2 milioni per il ripascimento delle coste : E’ stata pubblicata oggi dalla Regione Lazio la determina relativa ai finanziamenti concessi a favore dei Comuni di Montalto di Castro, Santa Marinella, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e del X municipio di Roma Capitale per l’immediato avvio di opere di ripascimento urgenti: stanziati oltre 2 milioni di euro. Le risorse messe a disposizione delle amministrazioni locali rientrano nel programma triennale per la difesa e la ...

Maltempo Emilia-Romagna - Bonaccini : “La Regione è e sarà al fianco dei territori e delle popolazioni colpite” : Si sono svolti stamani i sopralluoghi da parte degli assessori Bianchi e Corsini nelle aree più colpite dal Maltempo di ieri, per verificare direttamente sul posto le criticità ed effettuare una prima ricognizione dei danni. Richiesta di estendere anche a questi ultimi eventi la dichiarazione di stato d’emergenza nazionale. Disponibilità della Regione a stanziare specifiche risorse. Questo il quadro della situazione il giorno dopo la ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : l’agricoltura regionale “paga un prezzo sempre più caro” : I fenomeni meteo nelle ultime settimane stanno provocando danni all’agricoltura in tutto il Lazio, con campi allagati, strutture rovinate e colture danneggiate, a partire da frutteti e vigneti. Situazione particolarmente difficile in provincia di Latina dove sono state devastate le piantagioni di kiwi e cocomeri, mentre a Viterbo ad essere colpiti sono stati soprattutto gli asparagi, danneggiati dai bruschi sbalzi di temperatura, ma si ...

Meteo Roma - il Maltempo flagella la Capitale e lo sport : diluvio sul Giro d’Italia - gli Internazionali di Tennis e la finale Atalanta-Lazio : Meteo Roma – Piove e fa freddo su Roma, con appena +9°C in pieno giorno: è una giornata tipicamente invernale, nonostante siamo ormai a metà maggio, ma quest’anno la Primavera non vuole proprio decollare. Sulla Capitale è una giornata di pioggia battente, che si intensificherà ancora nel pomeriggio soprattutto sul litorale dove si verificheranno intensi temporali con grandine e un ulteriore calo delle temperature. Meteo: è un ...

Maltempo Emilia-Romagna : la circolazione ferroviaria torna alla normalità : La circolazione ferroviaria in Emilia–Romagna è tornata alla normalità, dopo la sospensione della tratta tra Cesena e Faenza, ripristinata ieri era alle 19, per la rottura dell’argine dei fiumi Savio e Montone. Oggi non si registrano particolari criticità: tutte le linee sono attive e non si rilevano variazioni di velocità dei convogli. Situazione regolare ma continuamente monitorata dai centri operativi coordinati da Rfi insieme ...