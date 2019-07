Daniel Maldini | il Milan è una questione di famiglia

gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il nuovotargato Giampaolo ha iniziato la stagione. Tra i calciatori convocati ce n’è uno dal cognome famoso, anzi quasi istituzionale nella società rossonera. Si tratta di, attaccante classe 2001 figlio del grande capitano Paolo. Il talentino diha solo diciassette anni (compiuti l’11 ottobre scorso), ma se buon sangue non mente il suo futuro è già ben delineato. Giovanissimo, ma già maturo Elegante nelle movenze, in questo ricorda molto il padre,è un giocatore che predilige il ruolo di seconda punta o quello di trequartista. È forte fisicamente e, nonostante l’altezza (185 centimetri), sa destreggiarsi anche in un fazzoletto di terreno grazie ai piedi buoni e ad una visione di gioco periferica. «Ha un talento innato - dice di lui Filippo Galli, ex calciatore rossonero con un passato ...

gusmuhammad313 : RT @Azizqtr13: Daniel Maldini ???? - KINGwyllan : @goal Daniel Maldini - viaansa : RT @Azizqtr13: Daniel Maldini ???? -