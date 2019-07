Caro Zingaretti | tacere per non dividere logora e basta

"Zingaretti batta un colpo su Lotti e Ferri". Intervista a Gianrico Carofiglio : “La vicenda delle nomine nelle procure pone un problema anche di etica politica. Il Pd di Zingaretti batta un colpo. È sconcertante che in quella stanza d’albergo oltre ai magistrati ci fossero esponenti dem. I responsabili in questa vicenda facciano un passo indietro, o di lato, ma per andare altrove”. Così Gianrico Carofiglio, senatore Pd dal 2008 al 2013, prima magistrato, oggi scrittore, che critica ...