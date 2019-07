Blood & Treasure | al via su Rai2 la nuova serie CBS con Matt Barr e Sofia Pernas

davidemaggio

(Di mercoledì 10 luglio 2019)(foto: Philippe Antonello) L’estate diprosegue nel segno delle novità. Dopo le “nuove” Streghe, accolte tiepidamente da una media di appena 688.000 spettatori (4.2% di share), la rete diretta da Carlo Freccero propone da questa sera in prima visione tv alle 21,20 le avventure di. La, prodotta da CBS in associazione con Propagate Content, ha per protagonisti Danny McNamara e Lexi Vaziri, rispettivamente interpretati da– Trama Danny è un ex agente della divisione Arte e Antichità dell’FBI, la sua ex fidanzata Lexi, invece, è una donna affascinante ed avventurosa che da ragazza si è ribellata al volere del padre, diventando una ladra di livello internazionale. Dopo la morte del genitore per mano di un terrorista, la donna ha deciso di utilizzare le proprie abilità e conoscenze ...

