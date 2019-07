Anzaldi | piano Bertolaso può essere soluzione concreta

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – “A parte l’attivismo solo mediatico di certi ministri, una delle poche soluzioni concrete presentate in queste ore per risolvere il problema rifiuti a Roma e’ il, che prevede impianti per il compostaggio, una discarica di servizio (parla di quella di Albano gia’ pronta) e un termovalorizzatore sul modello di quello di Acerra. L’ex capo della Protezione civile ha esposto ilstamattina a ‘Uno Mattina’ su Rai1, ricordando che portare i rifiuti all’estero in Svezia e in giro per l’Europa, peraltro a peso d’oro per le tasche dei romani, e’ illegale, mette Roma fuori dalle leggi italiane ed internazionali”. Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele, che pubblica un estratto video dall’intervista di Guidoa Uno Mattina su Raiuno. ...

