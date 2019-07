Wimbledon 2019 | Simona Halep rischia per un set | poi batte Shuai Zhang e va in semifinale

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena al terzo con Riske - Halep elimina Zhang : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Serena passa a condurre: Williams tiene il servizio a 15 e va 2-1. 15.39 CONTROBREAK Serena! La reazione di Williams non si fa attendere: servizio tolto a 30 ed è 1-1! 15.37 MATCH Halep! La romena Simona Halep va in semifianle superando la cinese Shuai Zhang per 7-6 (4) 6-1. Svitolina o Muchova nel penultimo atto. 15.35 BREAK Riske! In salita l’avvio del terzo set per Serena ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena Williams conquista il primo set contro Riske : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47: Serena Williams VINCE IL primo SET! 6-4 per l’ex numero uno del mondo. 14.45: Simona Halep pareggia i conti con Shuai Zhang. 4-4 14.43: Serena tiene il servizio e sale 5-4 contro Riske. 14.40: Arriva anche il controbreak di Serena Williams. 4-4 14.39: controbreak di Halep! 4-3 per Zhang nel primo set. 14.37: ALTRO BREAK DI Riske! Nuovo vantaggio per la numero 55 del mondo, che si ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Tempo di quarti femminili - Serena Williams e Johanna Konta cercano gloria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli ottavi femminili – La presentazione dei quarti femminili Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno. Si giocano oggi, secondo la tradizione della programmazione dei Championships, i quarti di finale femminili. Sul Centre Court aprono il programma Serena Williams e Alison Riske nel derby americano. ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini - la lezione del ‘Maestro’ Federer servirà per il futuro : No così male non ce lo si aspettava. C’è amarezza e delusione sulla prestazione di Matteo Berrettini nel Tempio del tennis. L’ottavo di finale, nel Centrale di Wimbledon, contro il “Re dei re” di questa specialità non ha avuto storia. Una partita andata via con grande velocità, senza che Roger Federer facesse cose particolari. La tensione del mai visto e sentito e l’affrontare per la prima volta il ...

Wimbledon 2019 : giornata dedicata ai quarti di finale femminili. Fari puntati su Serena Williams : Come da tradizione, il martedì della seconda settimana di Wimbledon è dedicato alla disputa dei quarti di finale del singolare femminile e gli accoppiamenti dall’alto in basso del tabellone sono i seguenti: la statunitense Alison Riske contro la connazionale Serena Williams, la ceca Barbora Strycova contro la britannica Johanna Konta, l’ucraina Elina Svitolina contro la ceca Karolina Muchova, la romena Simona Halep contro la cinese Shuai ...

Wimbledon 2019 - orari e programma di oggi (martedì 9° luglio) : ordine di gioco delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo il classico “Magic Monday”, a Wimbledon sarà una giornata dedicata quasi completamente al tabellone femminile. Vanno in scena, infatti, le sfide dei quarti di finale. Sul Centrale apre il programma il derby americano tra Serena Williams ed Alison Riske, poi tocca alla beniamina di casa Johanna Konta, che affronta la ceca Barbora Strycova. Sul Campo 1, invece, cominciano Halep contro Zhang e poi sfida tra Svitolina e ...

Wimbledon 2019 : i top 10 sono ancora lontani ma Matteo Berrettini il suo torneo l’ha vinto. Tra le donne solita ecatombe di favorite : Avevamo detto che i top 10 erano ancora lontani per Matteo Berrettini, che nel live ranking ATP è distante quasi 1000 punti da Fabio Fognini, attuale numero 10 del mondo, ma che questo torneo di Wimbledon era un ideale passaggio di consegne tra il ligure e il romano. Non ci rimangiamo quanto detto, ma purtroppo la sfida di oggi con Roger Federer, nettamente persa per 6-1 6-2 6-2, ha dimostrato quanto i migliori tennisti del pianeta siano ancora ...

Wimbledon 2019 - risultati degli ottavi maschili di lunedì 8 luglio. Djokovic - Nadal e Federer rulli compressori - lo svizzero spietato con Berrettini : Gli ottavi di finale del singolare maschile dei Super Monday di Wimbledon 2019 hanno visto l’avanzata imperiosa dei big three Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal ma anche almeno un paio di ingressi nei quarti abbastanza sorprendenti. La cronaca del match Berrettini-Federer – La cronaca del match di Djokovic La cronaca del match di Nadal Djokovic incontrerà nei quarti il belga David Goffin, che ha battuto per 7-6 2-6 6-3 6-4 lo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Federer vittorioso su Berrettini. Nadal - Djokovic e Halep ai quarti! Fuori Barty e Pliskova. Pella elimina Raonic in rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

Federer-Berrettini - video highlights Wimbledon 2019 : Wimbledon 2019. Federer show sul Centrale contro Matteo Berrettini. In poco di un’ora di gioco, lo svizzero ha regolato l’azzurro con un perentorio 6-1; 6-2; 6-2 che lascia poco spazio ai commenti. Wimbledon 2019, Federer-Berrettini: la cronaca Ha pagato l’emozione del debutto sul Centrale, Matteo. Rigido e impaurito, l’azzurro ha subito fin dai primi scambi […] L'articolo Federer-Berrettini, video highlights ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini non supera l’esame Roger Federer. Lo svizzero vola ai quarti di finale con facilità : Niente da fare per Matteo Berrettini. Il Centrale di Wimbledon e Roger Federer (n.3 del ranking) rappresentano due ostacoli insormontabili per le aspirazioni del nostro portacolori, quasi asfissiato da un avversario di grandissima qualità che, senza fare nulla di particolare, ha archiviato la pratica negli ottavi di finale dello Slam di Londra con estrema facilità, sul punteggio di 6-1 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. Una prestazione ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : vittoria netta dello svizzero - il romano bloccato mentalmente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la DIRETTA LIVE di questo match, ma la giornata di Wimbledon non è ancora terminata. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport. Match Federer, 6-1 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti contro un Berrettini ombra di quello visto nel corso del torneo. Diciassettesima presenza nei quarti di finale di Federer a Wimbledon, per lui ci sarà uno tra Nishikori e Kukushkin 40-0 Tre ...