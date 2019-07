Spaccio di droga in famiglia | 11 persone arrestate in ‘operazione sorriso’

Spaccio di droga in famiglia : in corso ‘operazione sorriso’ : Roma – In corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Roma, volta a sgominare un’intera famiglia dedita allo Spaccio all’ingrosso di eroina e cocaina, colpendo anche i relativi fornitori. La droga veniva distribuita tra i Castelli Romani, Civitavecchia e Fiuggi. I dettagli verranno divulgati durante la mattinata al termine dell’operazione. L'articolo ...

11 arresti e droga sequestrata dopo controlli in piazze Spaccio : Roma – Nel quartiere San Basilio, invece, a finire in manette, in due distinte operazioni di Polizia, sono stati due romani. Il primo, gia’ noto agli investigatori del commissariato di zona, e’ stato sottoposto a un mirato controllo di osservazione e pedinamento, nel corso del quale e’ stato visto salire, insieme alla sua anziana madre, a bordo della propria autovettura. Qui, poco dopo, e’ stato avvicinato da un ...

Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti : 3 arresti - 1 kg droga sequestrata : Roma – Nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione dello Spaccio di droga, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, coadiuvati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito specifici controlli su tutto il territorio di competenza. Il bilancio dell’intensa attivita’ e’ di 3 persone arrestate: il primo a finire in manette per detenzione ai fini di ...

In auto con droga a bordo : due persone in manette per Spaccio cocaina : Roma – Un 32enne romeno e due italiani, di 52 e 22anni, uniti per lo spaccio: arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno dato vita ad un mirato servizio di osservazione e pedinamento nei confronti dei pusher che hanno controllato tra Valmontone e Artena a bordo ...

Furto e Spaccio droga in piazza dei Cinquecento : manette per due pusher : Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due donne, una 36enne dell’Ecuador e una 30enne della Repubblica Dominicana, entrambe senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In servizio in abiti civili, i Carabinieri hanno notato le due donne, in piazza dei Cinquecento, avvicinarsi ad un giovane e scambiare con lui una dose di ...

Frosinone - gestivano lo Spaccio di droga nell’alta Ciociaria : 10 persone arrestate e 29 perquisizioni : Spacciavano droga in tutta l’alta Ciociaria, tra Alatri, Fiuggi, Acuto, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio e anche Frosinone. Il gruppo criminale, diviso in tre fazioni, era composto anche da diversi minorenni. Ora l’organizzazione è stata smantellata dai Carabinieri di Fiuggi in un operazione che ha portato a 10 arresti e 29 perquisizioni. Sei le misure cautelari: quattro in carcere (di cui due al carcere minorile), e due ...

Lotta contro Spaccio droga : in manette 3 donne pusher a Tor Bella Monaca : Roma – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 3 donne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti nelle “solite” piazze di spaccio, tra via dell’Archeologia e via Camassei: la prima a finire in manette e’ stata una donna romana di 36 anni, pregiudicata e sottoposta all’obbligo di presentazione ...

Russia - giornalista scomodo accusato di Spaccio di droga : Arrestato con tre grammi di droga sintetica nello zaino, poi probabilmente picchiato dalla polizia e privato di cibo e sonno per più di 24 ore. La storia del giornalista anticorruzione Ivan Golunov ha tutta l’aria di essere l’ennesima persecuzione di un personaggio scomodo in Russia. Il reporter, dopo l’arresto, ha avuto un malore ed è stato ricove...

Spaccio di droga - tre arresti della Polizia di Partinico tra Terrasini e Balestrate : Continua incessante l’attività della Polizia di Stato per il contrasto al fenomeno dello Spaccio di sostanze stupefacenti sia nel capoluogo sia in provincia, attraverso la predisposizione, da parte della Questura, di mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio. Nell’ambito di tali servizi ed in due distinte operazioni, effettuate in provincia, i poliziotti del Commissariato di P.S. “Partinico”, hanno tratto in arresto tre ...

Spaccio di droga. Arrestate 18 persone residenti in val di Non e nel Bresciano : Blitz antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Trento. I militari dell’Arma hanno eseguito l’arresto di 18 persone. Gli indagati

Trento - Spaccio di droga : 18 in manette : 6.14 I carabinieri del comando provinciale di Trento hanno eseguito l'arresto di 18 persone, tutte residenti in val di Non e nel Bresciano. Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. All'operazione, giunta a seguito di un'indagine del 2017 condotta dai carabinieri della compagnia di Cles, hanno partecipato 80 militari. Stroncato su un traffico di droga proveniente ...

