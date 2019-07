LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 9 luglio Serena al terzo con Riske | Halep

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41passa a condurre: Williams tiene il servizio a 15 e va 2-1. 15.39 CONTROBREAK! La reazione di Williams non si fa attendere: servizio tolto a 30 ed è 1-1! 15.37 MATCH! La romena Simonava in semifianle superando la cinese Shuai Zhang per 7-6 (4) 6-1. Svitolina o Muchova nel penultimo atto. 15.35 BREAK! In salita l’avvio delset perWilliams, che cede la battuta a 15. 15.33 In dirittura d’arrivo il match trae Zhang, con la romea avanti 5-1 nel secondo set. 15.31 SET. Il derby statunitense tra AlisonWilliams va alset. 4-6 6-4 finora lo score. 15.26: BREAK DI ALISON! 6-5 per l’americana controWilliams 15.23: Allunga in maniera decisiva Simona. 4-1 nel secondo set. 15.19: Williams avanti 4-3 nel secondo set....

