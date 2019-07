È partito il gioco delle poltrone nel Csm del dopo Palamara

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Luca Fazzo Le correnti della magistatura si preparano alle elezioni per sostituire due dei membri travolti dall'inchiesta di Perugi sulla lobby che controllava nomine e inchieste Molti buoni propositi, nobili desideri di voltare pagina, ma anche grandi manovre per evitare di restare emarginati nel grande. Le correnti della magistratura italiana si preparano alla prima prova del «», le elezioni del prossimo ottobre per sostituire due dei membri del Consiglio superiore della magistratura travolti dall’inchiesta di Perugia sulla lobby che controllava nomine e inchieste. Sono i due membri della quota riservata ai pm, Giuseppe Spina e Antonio Lepre, per i quali non ci sono sostituti per il semplice motivo che alle elezioni precedenti le quattro correnti si erano messe d’accordo prima: quattro candidati per quattro posti, in modo da garantire un ...

