Cuphead | in arrivo una serie TV su Netflix

nerdgate

(Di martedì 9 luglio 2019), uno dei videogiochi più amati del 2017, si trasformerà inTV grazie a un accordo con. Come nel videogioco,sarà caratterizzato da una grafica stile anni ’30, disegnato a mano – ma in digitale, non su carta – non dalla MDHR Studio, bensì dalla casa di animazione gestita da. Il colosso streaming ha anche rilasciato un primo teaser poster! La nuovaTV sarà indirizzata “a tutta la famiglia”. Gli spettatori potranno tirare un sospiro di sollievo per i loro figli, ma ci saranno delle chicche che saranno sicuramente apprezzate dal pubblico più adulto, in modo che sia gradevole per tutti.ha già annunciato che la storia sarà inedita rispetto a quanto raccontato dal videogioco. CJ Kettler e i creatori Chad e Jared Moldenhauer saranno i produttori esecutivi. Le animazioni saranno invece seguite da Dave Wasson (Mickey Mouse), Cosmo ...

NintendOnTweet : Annunciata la serie animata di Cuphead, in arrivo su Netflix Per approfondire: - Stay_Nerd : In arrivo su Netflix la serie TV animata su Cuphead -