Bufera dopo attacco Spatafora a Salvini

E'l'di."C'è una pericolosa deriva sessista,anchealimenta l'odio" ha dichiarato il sottosegretario alle Pari Opportunità in un intervista a Repubblica,portando ad esempio (negativo) gli attacchi verbali a Carola Rackete. "Si scusi o si dimetta",tuona il capogruppo Lega in Senato,Romeo.Sulla stessa linea il capogruppo Camera,Molinari: "Si può dissentire ma c'è un limite". "Utilizzare il dramma della violenza sulle donne per attaccareè vile",dice Erika Stefani,Affari Regionali(Di martedì 9 luglio 2019)