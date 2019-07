Sarà la realtà virtuale a renderci più empatici coi nostri simili?

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) Non si sente la fame, la sete, la fatica e il caldo asfissiante. Ma si è comunque immersi nell’esperienza che un gruppo di migranti sta affrontando mentre attraversa il Mediterraneo. Attorno a noi ci sono le persone che cercano riparo dal sole, che scrutano l’orizzonte nella speranza di vedere la costa, che si lasciano alle spalle gli incubi della guerra o altro ancora. Camminiamo in mezzo a loro, parliamo con loro, condividiamo per qualche tempo ciò che stanno vivendo. Potrebbe essere questo lo scenario di una (immaginaria) esperienza inche ha l’obiettivo di farci indossare i panni di chi scappa dai paesi d’origine con la speranza di un futuro migliore. Il collegamento con l’attualità sarebbe forzato, se non fosse che qualcosa di molto simile esiste davvero. È Carne y Arena (Carne e Sabbia), l’installazione artistica del regista Alejandro Inarritu (esposta anche alla ...

