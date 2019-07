Napoli | parla Ancelotti | “Apprezzo Icardi ma nulla di più Manolas fortissimo”

TIM accende il 5G anche a Napoli - con servizi per famiglie e aziende e intanto parla del futuro : Oggi il 5G di TIM è arrivato a Napoli coi primi servizi per famiglie e aziende, a Roma la dirigenza ha spiegato i piani per il futuro dell'operatore. L'articolo TIM accende il 5G anche a Napoli, con servizi per famiglie e aziende e intanto parla del futuro proviene da TuttoAndroid.

Napoli-Parma - incontro per chiudere Sepe e Grassi - ma si parla anche di Inglese : Fiorentina interessata anche ad Inglese, ma le trattative non si intrecciano con quelle relative a Veretout. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centravanti di proprietà del Napoli che nell’ultimo anno è stato a Parma, ha diverse pretendenti. anche il Parma sta pensando di trattenerlo e poi ci sono Atalanta e Bologna. anche Simone Verdi ha non pochi ammiratori, tra cui la Sampdoria e il Torino. Previsto oggi un’incontro con il Parma per ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del futuro : “Cosa faccio?” - lui risponde così : Delusione, tanta, dopo l’eliminazione in Coppa America. La Colombia di James Rodriguez (che ha messo a segno, invano, il primo rigore della sequenza risultata fatale ai ‘cafeteros’) è stata eliminata ai quarti di finale dal Cile dopo aver comandato il proprio girone. Il calciatore colombiano si è lasciato andare ad un messaggio su Instagram dimostrando tutta la sua frustrazione per la sconfitta. Ma a fine gara ha parlato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis parla di Koulibaly e Manolas : Uno è cercato da mezza Europa, l’altro potrebbe arrivare. Ma, se dovessero entrambi far parte del Napoli la prossima stagione, rappresenterebbero di certo una coppia di difensori di sicuro affidamento. Lo sa bene anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha parlato di Koulibaly e Manolas margine di un evento alla Camera dei Deputati. Queste le sue parole. “Koulibaly e Manolas potrebbe essere una grande ...

Radio Marte – Ceci amico storico di Maradona : “Qualcuno si diverte a parlare della salute di Diego - la 10 a James? Facciamolo prima arrivare a Napoli” : Stefano Ceci, amico storico di Diego Armando Maradona è intervenuto nella corso di Marte Sport Live programma in onda sulle frequenze di Radio Marte, ha parlato di Diego Maradona e del possibile numero di maglia di James Rodriguez. Le sue dichiarazioni: “Diego ci ha abituato molto bene in campo e nel bene o nel male si parla sempre di lui. C’è chi scherza poi anche sulla salute di Diego, ma Maradona non soffre di alzheimer, sta bene. Al ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del suo futuro : “al momento non so cosa farò - ma…” : Subito dopo il match tra Colombia e Qatar, James Rodriguez ha risposto alle domande circa un suo trasferimento al Napoli La Colombia ha appena battuto il Qatar staccando il pass per i quarti di finale di Coppa America, ma le domande rivolte a James Rodriguez riguardano solo il mercato. LaPresse/Ciro Sarpa Il colombiano è vicino al Napoli, il club di De Laurentiis sta trattando con il Real Madrid per chiudere questa difficile operazione, ...

Napoli - un uomo si affaccia in abbigliamento intimo dal balcone per parlare con Conte : Un episodio alquanto curioso si è verificato ieri pomeriggio a Napoli, precisamente durante la visita del Premier Giuseppe Conte alla sede della testata giornalistica Fanpage. Infatti, secondo quanto riportato dai media nazionali, un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, si è affacciato dal balcone seminudo e ha voluto interloquire con il Presidente. Anche il Premier si è ovviamente stupito quando ha visto l'uomo uscire da casa ...

James Rodriguez-Napoli - la confessione di Mattheus : “Ci ho parlato - per me va alla Juve” : A Napoli l’attesa cresce per James Rodriguez. Il calciatore colombiano è oramai atteso nel capoluogo partenopeo. Le trattative con il calciatore sembravano essere a buon punto, le voci parlavano di un sì strappato niente di meno che dallo stesso Ancelotti per il trasferimento del centrocampista dal Real Madrid. Anche le cifre dell’accordo e le richieste del Real sono notizie lette su tutti i giornali, come la presunta telefonata di ...

Corbo : “Sarri diceva di commuoversi - parlava di Napoli toccando il cuore. I tifosi azzurri non hanno capito una cosa” : Antonio Corbo parla di Sarri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Campionato fermo, riprendono i voli di fantasia dei tifosi. Molti aspettano il nuovo allenatore, quelli del Napoli spaziano su più fronti. L’acquisto a sorpresa annunciato per oggi da quell’invincibile impresario di spettacoli che è De Laurentiis. La verità sui rapporti tra Juve e Sarri, una società e un uomo che non si erano mai amati. La ...

Parla mister Ancelotti : “Di Napoli amo il clima - la socialità che ha la gente. Non sono un padre autoritario. Su Davide e su cosa mancherà una volta via…” : mister Ancelotti Parla di Napoli e della sua esperienza in azzurro Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha Parlato ai microfoni di OttoChannel, in particolare della sua esperienza in azzurro. Queste le parole del mister: “Il mio rapporto con Napoli è normale, vivo la città come la posso vivere. Passo molto tempo fuori città, a Castel Volturno, e quando rientro la sera l’unica cosa che mi godo di Napoli è qualche ristorante ...

Retroscena Ancelotti - Gazzetta : “Indiscrezioni su Gasperini al Napoli lo hanno spinto a parlare domenica sera” : Retroscena Ancelotti, La Gazzetta dello Sport rivela un’ indiscrezione clamorosa: Retroscena Ancelotti che, se confermato, avrebbe davvero del clamoroso. Anche se, dobbiamo dirlo, certe cose sono all’ ordine del giorno quando si opera a questi livelli. Si, perché il Napoli non si è lasciato certo bene con i vecchi allenatori. Sia Mazzarri che Benitez, e poi ancora Sarri, nella loro ultima stagione in azzurro, hanno infatti ...

Centinaio attacca Napolitano : 'Cercate come usava i biglietti aerei da europarlamentare' : Ci si avvicina a grandi passi verso le prossime elezioni europee. In tutto il Continente c'è convinzione del fatto che il rinnovo del Parlamento Europeo rappresenterà un passaggio cruciale per capire verso quale direzione si sta rivolgendo l'Europa. Sono, infatti, diversi i movimenti politici che aspirano ad una profonda rivisitazione dell'attuale sistema continentale e, alcuni di questi, vengono definiti anti-europeisti. In Italia, ad esempio, ...

Matteo Salvini all'attacco : "Giorgio Napolitano parla di rigore - Mario Monti di tasse. Ma dove vivono?" : "Oggi l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha detto che l'Italia ha bisogno di rigore. Ma vi pare che l'Italia abbia bisogno di nuove tasse?". Matteo Salvini, durante un comizio della Lega a Sassuolo in vista delle elezioni europee del 26 maggio, attacca l'ex capo dello Stato ma anc

Napoli - Luperto parla chiaro : “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio. Su Ancelotti…” : Napoli, Luperto parla chiaro: “Abbiamo fatto un patto nello spogliatoio. Su Ancelotti…” Luperto sul Napoli| Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune considerazioni a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di Luperto “Ormai mi sento napoletano, infatti ieri durante la cena, Ancelotti disse: adesso cantano i tre napoletani, per questo mi cimentai ...