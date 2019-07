Molte novità di Android Q Beta 5 sono ormai di dominio pubblico | nonostante il rollout

Tema scuro e Molte altre novità in arrivo nella ColorOS 6 : Realme ha in programma la distribuzione di una serie di nuove interessanti funzionalità per ColorOS che includono una modalità scura a livello di sisTema, un'interfaccia utente della fotocamera aggiornata, una registrazione dello schermo migliorata e altro ancora. L'articolo Tema scuro e molte altre novità in arrivo nella ColorOS 6 proviene da TuttoAndroid.