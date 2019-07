Milan | Maldini su Donnarumma | “Abbiamo l’idea di tenerlo con noi per tanto tempo”

Milan - Maldini fa il punto sul mercato : “l’idea è di trattenere Donnarumma a lungo. Acuisti? Giampaolo ha indicato…” : Paolo Maldini fa il punto sul mercato del Milan: il direttore tecnico rossonero ha spiegato gli obiettivi di mercato dei rossoneri concentrandosi sulla situazione di Donnarumma Il Milan ha presentato Marco Giampaolo come nuovo allenatore nel corso di una conferenza stampa nella quale il mercato è stato fra gli argomenti principali. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha fatto il punto della situazione, parlando della possibile ...

Crotone - interesserebbe Daniel Maldini del Milan : Entra nel vivo il mercato estivo con le prime ufficialità in casa Crotone. Il club rossoblu negli ultimi giorni si è reso artefice di alcune cessioni, operazioni già ampiamente annunciate e che si sono andate a concludere con le firme di rito. A salutare la squadra calabrese sono stati l'attaccante croato Ante Budimir, riscattato dal Mallorca, squadra con la quale si è aggiudicato la promozione in Liga spagnola, e il difensore Mario Sampirisi, ...

Marco Simone "Boban-Maldini - Milan a posto"/ "Leonardo mi ha mancato di rispetto" : Marco Simone show: 'al Milan tornerei di corsa, con Maldini e Boban ora si può sperare in futuro roseo. Leonardo mi ha mancato di rispetto'

Sportitalia – Il Milan vuole soffiare Veretout al Napoli : incontro tra Pradè e Maldini - la richiesta della Fiorentina : Il Milan vuole il centrocampista Veretout Il Milan vuole Veretout incontro in corso tra Paolo Maldini e la Fiorentina. Ecco quanto riporta il sito di Alfredo Pedullà: Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina: Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout, a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, ...

Milan - Marco Simone al veleno : “Leonardo ha mancato di rispetto a me e al club. Ok Maldini e Boban” : E’ un Marco Simone dal dente avvelenato quello che dalla Thailandia lancia frecciate a Leonardo. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, l’ex rossonero non risparmia il dirigente, ora al Psg. Contrattualizzato col suo staff per guidare una squadra B a cui poi il club ha rinunciato, Marco Simone è rimasto senza lavoro così come il suo staff: “Basta dire che dopo quei fatti, io e i miei siamo rimasti sei ...

Milan - Theo Hernandez ha detto sì a Paolo Maldini? Una voce - dal Real Madrid : Il Milan insiste per Theo Hernandez. Dopo l'incontro con Paolo Maldini di qualche giorno fa a Ibiza, il club rossonero ha intensificato i contatti con il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore. Come riporta As il Diavolo propone un prestito con diritto di riscatto, formula che non co

L’uomo del giorno - Paolo Maldini : il direttore tecnico del Milan compie 51 anni - la storia di una dinastia : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Paolo Maldini, nato il 26 giugno 1968. Il suo destino era quello di fare il calciatore e così è stato. Colonna portante e bandiera del Milan per 24 anni sul campo. Figlio d’arte, il papà Cesare è stato calciatore e allenatore, Paolo Maldini debutta in Serie A il 20 gennaio 1985 a 16 anni contro l’Udinese, lanciato ...

Calciomercato Milan – Maldini a lavoro a Ibiza : pizzicato in un bar con un terzino del Real Madrid [FOTO] : Il Milan punta a due giocatori del Real Madrid: la strategia del club rossonero per ‘ammorbidire’ Perez Il Milan sta lavorando sodo per costruire la nuova squadra: dopo gli addii di Leonardo e Gattuso e l’arrivo di Giampaolo, Maldini, Boban e Massara puntano a far rinascere il club rossonero. Il dt della squadra Milanese è stato pizzicato oggi in un bar a Ibiza insieme ad un giovane terzino del Real Madrid. La foto, ...

Frederic Massara nuovo ds Milan : ufficiale/ Maldini : 'Sarà un valore aggiunto' : Frederic Massara-Milan, l'ex Roma è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Le parole del dt Paolo Maldini.

Calciomercato Milan – Maldini - colloquio positivo con il Real Madrid : ecco gli obiettivi rossoneri : Paolo Maldini incontro i dirigenti del Real Madrid per sondare la disponibilità di alcuni giovani talenti: il Milan pesca fra i talentuosi esuberi dei Blancos “È andata bene“, poche parole quelle pronunciate da Paolo Maldini al suo ritorno da Madrid. Poche parole, che però fanno sorridere i tifosi del Milan. Il neo dirigente rossonero si è recato nella capitale spagnola per sondare i margini di cessione di alcune stelle che i ...

Calciomercato Milan - Maldini torna da Madrid : le sue parole sulla ‘missione’ spagnola : Poche parole, ma che sembrano dare impressioni positive. Paolo Maldini è tornato dal viaggio a Madrid, in cui ha discusso coi blancos soprattutto di Dani Ceballos, in uscita dalla società spagnola. “E’ andata bene” ha detto ai microfoni di Sky di ritorno dal viaggio. “Arrivano buone notizie per Giampaolo? Sempre buone notizie. Ottimismo per questo nuovo Milan? Sempre, sì“. L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Milan - possibile accordo per Kramaric e Maldini penserebbe a Kabak : Secondo Sky Germany, il Milan ha trovato l'accordo contrattuale con Andrej Kramaric dell'Hoffenheim, che sembra essere l'obiettivo principale di Zvonimir Boban. I rossoneri hanno già incontrato l'agente del giocatore per discutere del possibile trasferimento, e le due parti hanno raggiunto un accordo in linea di massima. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Zvonimir Boban, incontrerà presto la parte tedesca per presentare la sua offerta per ...

Calciomercato Milan - Maldini e Boban lavorano per centrocampo e attacco : ipotesi Veretout e Kramaric : Calciomercato Milan – Maldini e Boban, in attesa delle ufficialità di Massara e Giampaolo, lavorano già al mercato. Incontro con l’agente Mario Giuffredi per parlare di Veretout e Mario Rui. Il centrocampista francese è gradito a Giampaolo, ma su di lui è forte la concorrenza di Napoli e Roma. La Fiorentina chiede almeno 25 milioni per liberarlo. Le parole di Giuffredi all’uscita da Casa Milan lasciano qualche spiraglio: ...

Calciomercato Milan - occhi in casa PSV Eindhoven : Maldini e Boban a caccia di un trequartista : La dirigenza rossonera ha individuato in Gaston Pereiro un possibile rinforzo per Giampaolo Il Milan lavora senza sosta sul mercato, dopo aver finalmente definito la questione allenatore. Sarà Marco Giampaolo a guidare i rossoneri nella prossima stagione, un profilo interessante che Maldini e Boban hanno scelto senza remore. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il parco giocatori, il club di Via Aldo Rossi ha messo gli occhi su Gaston Pereiro, ...