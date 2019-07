Chiambretti | Mi piacerebbe chiudere la carriera in Rai Non ho mai avuto tessere di

blogo

(Di lunedì 8 luglio 2019) “Mitornare in Rai”. Parola di Piero, che non chiude la porta al primo grande amore, anzi. A Ieri e oggi il conduttore de La Repubblica delle Donne parla di presente e futuro, ipotizzando un rientro laddove tutto iniziò oltre trent’anni fa.“L’età comincia a farsi sentire – dice- a conclusione di unache spero sia abbastanza lunga, ma non troppo,lain Rai mi farebbe molto piacere, come credo a tutti coloro che hanno cominciato qui. È stata una grande scuola, la Rai è la mamma di tutti. Tutte le aziende vanno rispettate, ma in Rai ci sono nato, dalla tv dei ragazzi fino al Festival di Sanremo ho fatto quasi tutto e, devo dire, da solo”.: "Milain Rai. Non ho maidi partito" pubblicato su TVBlog.it 08 luglio 2019 11:29.

