scuolainforma

(Di domenica 7 luglio 2019)di: quando è possibile. Per i docenti titolari dia completamento orario esterno (COE) esiste la possibilità di presentare unadial fine di modificare la scuola di completamento ed ottenere così una soluzione migliore in termini di raggiungibilità. Lo prevedono alcuni contratti integrativi regionali in base ai quali: “Nella fase di riaggregazione delle cattedre e comunque prima del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie, il docente titolare su unaorariapuò chiedere una nuova riaggregazione dellaai fini di renderla più funzionale” (così recita, ad esempio, il testo in vigore nella regione). Tale procedura risulta, tuttavia, possibile esclusivamente se il Contratto integrativo regionale lo prevede. Solo in queste regioni, ...

scuolainforma : Unicobas Sicilia: richiesta di ottimizzazione cattedra esterna - zazoomnews : Unicobas Sicilia: vademecum assegnazioni provvisorie e utilizzo 2019 – 2020 - #Unicobas #Sicilia: #vademecum - zazoomblog : Unicobas Sicilia: vademecum assegnazioni provvisorie e utilizzo 2019 – 2020 - #Unicobas #Sicilia: #vademecum -