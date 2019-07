Gli Stati Uniti hanno vinto i Mondiali femminili

Pellegrinelli-Ramazzotti l’addio ufficiale : “Sono stati dieci anni meraviGliosi” : La conferma è arrivata con la freddezza e la sintesi di una nota stampa. Poche parole per ufficializzare quello che si vociferava da settimane: la lunga storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, seconda moglie del cantante, è finita. È la coppia, di comune accordo, a mettere fine alle indiscrezioni, attraverso un comunicato stampa che, seppure nella sintesi, trasuda rispetto, gratitudine reciproca e totale accordo nella ...

Viareggio - violenta rissa a colpi di bottiGlia : arrestati tre stranieri : Gabriele Laganà La violenta, avvenuta in zona del Terminetto a Viareggio, sarebbe scoppiata per questioni legate alla droga. I tre marocchini sono stati arrestati Una violenta rissa tra stranieri è scoppiata nella serata di venerdì a Viareggio, nella zona del Terminetto. Le persone coinvolte nella violenza che ha scatenato il panico nella zona sono tutti marocchini irregolari in Italia: il più grave di loro ha riportato ferite ...

Polizia salva cinque cuccioli chiusi in una scatola : due sono stati adottati - si cercano ‘genitori’ per Gli altri : Erano in una scatola di cartone con la scritta ‘regalo’. cinque teneri cuccioli sono stati trovati così, poco prima delle 7 di questa mattina, dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, non lontano dalla loro caserma di Settebagni a Roma. I cagnolini, tutti in buone condizioni, ma tremanti per la paura e sporchi per le tante ore passate all’interno della scatola, sono stati abbandonati lì probabilmente ...

Ecco perché l’Eurozona assomiglia più al Giappone che aGli Stati Uniti : l’Eurozona rischia la “Giapponesizzazione”? Beh, a dire il vero questo scenario - più volte profetizzato e temuto dagli economisti negli ultimi anni - può dirsi ormai agganciato. Tanto che...

Giulia Salemi - il dolore della mamma Fariba commuove i fan : «Mio fratello e suo fiGlio sono stati uccisi» : Difficile dimenticare la morte di un familiare, soprattutto quando resta inspiegabile e violenta. I fan di Giulia Salemi hanno scoperto che lo zio e il cugino sono stati uccisi in circostanze...

NeGli Stati Uniti c'è una legge contro i video farlocchi : Inizia dagli Stati Uniti la stretta contro i deepfake, le video-bufale che – grazie a intelligenza artificiale e ritocchi grafici – producono immagini false (ma spesso attendibili). In Virginia è appena entrata in vigore una legge che ne punisce l'uso, seppur in un ambito preciso: il revenge porn, cioè la pubblicazione di immagini di nudo per “vendetta”. Dal 2014, la Virginia punisce la diffusione di foto o video “con l'intento di costringere, ...

Odg e Federazione della Stampa disertano Gli Stati generali dell’Editoria. Peccato! : La deontologia professionale deve passare necessariamente per la dignità dei giornalisti impegnati nella professione. Questo è quello che ho capito ieri durante la mia partecipazione all’ultimo incontro degli Stati generali dell’Editoria, il tavolo aperto dall’attuale governo sui temi che riguardano l’editoria, il giornalismo ed anche il cittadino. La crisi economica e i cambiamenti tecnologici stanno mettendo a dura prova e in discussione ...

Konami dichiara che la scelta di toGliere PES 2019 da PlayStation Plus è stata solo ed esclusivamente di Sony : Pochi giorni fa sono stati pubblicati i giochi disponibili con PlayStation Plus nel mese di luglio. Tra questi figurava PES 2019, ma proprio il giorno stesso in cui questi titoli sono stati resi disponibili, Sony ha deciso di far marcia indietro e di togliere il gioco calcistico di Konami per introdurre Detroit Become Human Deluxe Edition.Molti si sono chiesti il perché di questo cambiamento e se il gioco è stato sostituito di comune accordo tra ...

Basket - Universiadi 2019 : successo sofferto per Gli Stati Uniti - Italia sconfitta dal Canada nella prima giornata : Dopo la prima giornata dedicata interamente al torneo femminile, si è aperto oggi il programma del Basket maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Le 16 squadre presenti sono suddivise in quattro gironi da quattro e soltanto le prime due accederanno al tabellone principale e potranno proseguire la lotta per le medaglie. Le partite della competizione si svolgono in quattro sedi differenti: il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

Dall'Italia agli USA il caldo non fa sconti : 4 vittime in Italia - 15 neGli Stati Uniti : Che fosse il giugno più caldo da quando vengono rilevate le temperature lo si può sperimentare personalmente anche solo per strada, col sole che fa lievitare la colonnina di mercurio spesso anche oltre i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Mancava solo la conferma ufficiale del servizio per il cambiamento climatico di Copernicus che ha diffuso dei dati quantomeno preoccupanti, che parlano di un aumento medio di due gradi in Europa con ...

Buon compleanno Fiat 500 : i dipendenti Mirafiori sono stati i primi a fare Gli auguri alla storica auto [FOTO] : I primi a fare gli auguri al simbolo stesso di casa Fiat sono stati i dipendenti di Mirafiori possessori di una 500, che ieri sera si sono schierati sul tetto del Lingotto, a Torino, per formare la scritta “Happy Birthday 500“. “Buon anniversario alla vettura più amata in Europa e in Italia – dichiara Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand -. Con 6 milioni di unità vendute nella storia e oltre 2 ...

PlayStation : secondo un report - un exploit consentirebbe aGli hacker di accedere alla vostra carta di credito : Quello che stiamo per riportare ha dell'incredibile se si pensa che il problema in questione potrebbe essere presente da anni, tanto da coinvolgere addirittura la precedente console di Sony.Come segnalato da MP1ST, esisterebbe un exploit che permette di utilizzare la carta di credito di utenti associata all'account PlayStation Network bypassando il codice di sicurezza. Il procedimento non viene spiegato proprio perché illegale, tuttavia possiamo ...