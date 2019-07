Una corsa “infernale” | centinaia di ciclisti finiscono a terra dopo un enorme

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Correre in sella ad una mountain bike giù per un ghiacciaio alpino alto 3353 metri suona pericolo già solo all’idea ma è stato quello che hanno fatto i partecipanti alla“Mountain of Hell” di quest’anno. Laannuale, che si svolge sulla località sciistica Les Deux Alpes in Francia, è iniziata senza alcun problema ma si è presto trasformata in un caosun incidente tra dueche ha causato un“tamponamento a catena” condi corridori che si scontrati l’uno con l’altro a pochi minuti dall’inizio della gara, come mostrano le incredibili immagini del video che trovate in fondo all’articolo. Nell’incidente, catturato da diverse telecamere installate sui caschi o sulle stesse bici, uno deiha colpito la ruota posteriore di un corridore davanti a lui, innescando l’incredibile reazione a catena. Fortunatamente, nessuno dei partecipanti allaè ...

