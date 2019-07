Monte ingaggi Napoli | tra acquisti e rinnovi è record della storia del club GRAFICO

forzazzurri

(Di sabato 6 luglio 2019), l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ sottolinea un dato interessante, l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ fa i conti in tasca alche, mai come quest’ anno, sfonderà di un bel po’ la quota dei 100 milioni di euro. Una cifra che va ad aggiornare il punto più alto, per questo aspetto,delazzurro. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha deciso di cominciare a scalare posizioni in classifica ancor prima di iniziare il campionato. Si, perché stando alle cifre, quello azzurro sarebbe, al momento, il terzodi serie A. Ecco cosa scrive il quotidiano: “«Non son venuto qui a pettinare le bambole»: Carlo Ancelotti lo ha ripetuto più volte, spiegando come ilnon possa permettersi calciatori con uno da 10 milioni. Per alzare l’ asticella, ...

