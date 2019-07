Le verità scomode che forse non sapete sull’Apollo 11

wired

(Di sabato 6 luglio 2019) (foto: Nasa) Ci siamo quasi. Il 20 luglio saranno trascorsi 50 anni esatti dal primo allunaggio, quel celebre piccolo passo per un uomo sul suolo extraterrestre reso eterno da colui che lo fece, Neil Armstrong, come “un balzo gigantesco dell’Umanità”. E a ragione. In molti, in ogni angolo della Terra, celebreranno l’anniversario della missione Apollo 11 della Nasa. Il 20 luglio 1969 è considerata a ragione una delle date più significative della nostra storia, la dimostrazione che l’infinito cosmico da lì in poi sarebbe stato di un’orma più breve. Via dalla glorificazione legittima – cui certo Wired contribuirà anche seguendo la missione Beyond, che riporterà Luca Parmitano sulla Stazione spaziale internazionale la mattina del 20 luglio – sembra opportuno rivedere l’evento senza idealizzarlo. E non certo per chissà quale vezzo iconoclasta: il più grande viaggio mai intrapreso dalla ...

