AMD | nuovi prezzi per Radeon RX-5700 e RX-5700 XT

AMD presenta i nuovi processori Ryzen che promettono alte prestazioni nei giochi : In occasione dell’evento di apertura del Computex 2019 in corso a Taipei (Taiwan), AMD ha annunciato che a far data da luglio saranno disponibili i nuovi processori Ryzen 3000 per computer desktop, che includono i modelli Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X e Ryzen 7 3700. La novità più rilevante è il numero di core, ossia delle unità di elaborazione che lavorano insieme per garantire le migliori prestazioni possibili. Nel caso della nuova ...

Acer : annunciati i nuovi notebook Nitro 5 e Swift 3 con processori Mobile AMD Ryzen di seconda generazione : In vista del Computex 2019 di Taipei, Acer annuncia che il notebook gaming Nitro 5 e l'ultrasottile Swift 3 supportano i processori AMD Ryzen Mobile di seconda generazione con GPU Radeon Vega, per offrire potenza di elaborazione ed efficienza oltre ad una grafica straordinaria per supportare streaming e giochi. Nitro 5 con Ryzen per il gaming di alto livello Il Nitro 5 con processore AMD Ryzen 7 3750H di seconda generazione e ...

Nuovi notebook Acer Swift 3 e Nitro 5 con dotazione AMD in arrivo con prezzi da 499 euro : Acer rinnova la dotazione delle sue famiglie di notebook Nitro 5 e Swift 3 all’insegna dei processori AMD. Nitro 5 è storicamente un prodotto con schermo da 15 pollici indirizzato agli appassionati di giochi, che pretendono potenza di elaborazione e opzioni di personalizzazione per ottenere i migliori risultati prestazionali possibili. Swift 3 è invece un notebook ultrasottile con display da 14 pollici dedicato alla produttività in ...