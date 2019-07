Ugo Gregoretti è morto Il regista e attore aveva 88 anni

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) E’oggi nella sua casa di Roma, Ugo. Era nato il 28 settembre 1930 a Roma.Ha esordito in televisione nel 1960 con il documentario “La Sicilia del Gattopardo”, grazie al quale vinse il concorso internazionale organizzato dalla Rai per i programmi di qualità, il Prix Italia. Al cinema esordì comenel 1962 con “I nuovi angeli”, film con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio. Non solo televisione e cinema nella sua carriera, dal 1980 al 1989 ha diretto la Rassegna Benevento Città-Spettacolo, mentre dal 1985 al 1989 è stato il direttore del Teatro Stabile di Torino. Nel 2009 ha ricevuto il premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi e nel 2016 viene insignito del titolo di socio onorario del Rotary Club di Benevento.

