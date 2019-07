M5S | Zingaretti è stato fattore K in tutte le emergenze rifiuti

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma – “Sette anni in sette giorni. Sembra la parodia di un famoso film comico. Il magonon ha fatto nulla suiper sette anni e ora vorrebbe recuperarli in sette giorni. Ha governato mentre in Campidoglio si alternavano giunte di colore diverso, da Alemanno a Marino e Tronca, fino alla nostra: e’ lui ilK dile crisi dei, la costante di un problema che non ha mai affrontato. OraK, con un illusionismo degno di David Copperfield, fa il gradasso sulla pelle dei cittadini. Ai quali invece va detta la verita’: dopo un mese in cui ha assistito inerme alla presenza deiin strada, finalmente si e’ svegliato e ha ordinato agli impianti regionali di ricevere la spazzatura che Ama raccoglie ogni giorno, e i nostri camion sono gia’ in viaggio. Meglio tardi che mai. Per il resto, non puo’ imporre ...

M5S_Baroni : #Zingaretti assume avvocati per denunciare chi in rete parla dello scandalo sui minori. Vuole fare causa a chi denu… - M5S_Baroni : Per #Zingaretti guai con gli avvocati?! Secondo #AffariItaliani alla Regione #Lazio debiti nascosti per 26 mln.… - M5S_Baroni : A #ReggioEmilia è stata superata ogni immaginazione, maltrattando e sfruttando i minori, allontanandoli dalle famig… -