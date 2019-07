Kevin Spacey | giovane accusatore ritira la denuncia di molestie sessuali contro l’attore

Un uomo che aveva denunciato Kevin Spacey per molestie sessuali ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni : Un uomo che aveva denunciato l’attore Kevin Spacey per averlo molestato sessualmente nel 2016 in un bar a Nantucket, in Massachusetts, ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni contro di lui. Il suo avvocato non ha dato spiegazioni per la

Ritirata la denuncia per molestie contro l'attore Kevin Spacey : È stata Ritirata “volontariamente” l’accusa di molestie sessuali rivolta a Kevin Spacey dal diciottenne. Lo riferisce il Boston Herald riportando quanto affermato in una mail fatta arrivare in tribunale da Mitchell Garabedian, legale del ragazzo.La presunta vittima aveva raccontato alla polizia che, nel 2016 in un bar di Nantucket dove il giovane lavorava come cameriere, Kevin Spacey gli comprò diverse ...

Mi ha preso in mano il ca*** 8 volte! Gli sms incriminati di Kevin Spacey : Il sito Tmz ha pubblicato una serie di messaggi che il 18enne accusatore dell’attore avrebbe inviato alla fidanzata, nei quali descrive le molestie subite. Non finiscono i guai per Kevin Spacey. Il sito scandalistico Tmz ha pubblicato una serie di messaggi che inchioderebbero l’attore, accusato di molestie sessuali da un diciottenne. I fatti risalgono al 2016: il ragazzo afferma di essere stato molestato all’interno del Club Car, un ...

Kevin Spacey in tribunale contro il suo accusatore : 'sono innocente' : 59enne due volte premio Oscar, nonché leggenda del cinema inglese precipitato nel fango dopo la pioggia di accuse di molestie che l'ha travolto negli ultimi due anni, Kevin Spacey si è presentato in tribunale, nel Massachusetts, nel corso di un'udienza del processo che lo vede imputato.Heather Unruh ha trascinato Spacey in tribunale perché a suo dire l'attore avrebbe fatto ubriacare suo figlio per poi aggredirlo sessualmente al Club Car, a ...

A sorpresa il ritorno di Kevin Spacey - ma solo in tribunale : le ultime sul caso di molestie sessuali : Non era prevista la sua presenza, ma Kevin Spacey ha stupito tutti arrivando a sorpresa in un tribunale del Massachusetts dove è in corso un processo che lo vede imputato. L'attore Premio Oscar, ormai caduto in disgrazia, è accusato di aver toccato in modo inappropriato un ragazzo presso un bar di Nantucket nel 2016. Secondo l'Associated Press, Spacey si era dichiarato non colpevole e non era obbligato a presentarsi di fronte al giudice. ...