Email di Chino Color sui trasportatori di colore | non è una bufala

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Avremmo voluto dirvi che si tratta di unaquella dell'di, in cui si chiede tassativamente che non vengano effettuate consegne attraversodie e/o pakistani, indiani o simili (da notare l'espressione 'o simili', da cui si evince un certo disprezzo discriminatorio nei confronti degli individui di pelle scura): eppure non sembra essere così. L'continua asserendo che gli unici di nazionalità estere che verranno accettati sono quelli dei paesi dell'Est. Un episodio di razzismo bello e buono, a cui non ci saremmo aspettati di assistere così spudoratamente. La società di Lumezzane (Brescia) avrebbe inoltrato il messaggio elettronico ai suoi fornitori e collaboratori esterni, anche se all'inizio si pensava fosse unaproprio per l'estrema crudezza espositiva utilizzata nel testo. Le Redazione di 'bufale.net' ha provveduto a ...

OptiMagazine : Email di #ChinoColor sui trasportatori di colore: non è una bufala - Pezzadazienda : @mariannaaprile @catlatorre @repubblica @milano_today @stanzaselvaggia @Corriere @giornalettismo @globalistIT @tpi… - Pezzadazienda : @nikipedia__ @BzBroono @mariannaaprile @catlatorre @repubblica @milano_today @stanzaselvaggia @Corriere… -