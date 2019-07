CorSport | il Napoli di De Laurentiis si trasforma da ducato feudale a signoria

CorSport : Il Napoli offre 10 milioni per Elmas. Il Fenerbahce ne vuole 8 in più : Elif Elmas ha quasi 20 anni (li compirà a settembre) e in due stagioni al Feberbahce è riuscito ad imporsi con 68 presenze e 24 gol. È stato acquistato a 700mila euro e adesso può essere rivenduto a 20 milioni circa. Su di lui si è mosso in anticipo il Napoli, che lo segue da tempi non sospetti, quando ancora non era avvenuta l’esplosione calcistica del macedone. Lo ha seguito con i suoi osservatori, si è informato sulla sua serietà, ne ha ...

Napoli su Icardi - CorSport : ADL si muove : 4 cessioni per finanziare il colpaccio dell’Estate : Napoli su Icardi, ‘Il Corriere dello Sport’ rivela i piani del di De Laurentiis per arrivare alla’ attaccante Napoli su Icardi, rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per la possibile operazione il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare all’ ombra ...

CorSport : Il Napoli aspetta che si riduca la rigidità del Boca per Almendra : Per il centrocampo il Napoli non perde di vista Almedra. Il Boca Juniors si fa forte di una clausola vicina ai 30 milioni, scrive il Corriere dello Sport e mantiene una posizione rigida. Di fronte a questo irrigidimento il Napoli ha frenato. Sta aspettando che la situazione si raffreddi ma non intende tirarsi indietro. L’argentino, tra l’altro, ha manifestato più volte il suo gradimento per la piazza con i suoi manager, con i quali il Napoli ha ...

CorSport : Toljan al Napoli sarebbe possibile ad una cifra non elevata : Per il posto di Mario Rui il Napoli pensa a Jeremy Toljan. Il Corriere dello Sport scrive che è da tempo che il club di De Laurentiis lo tiene d’occhio. L’ultima parte della stagione l’ha giocata con il Celtic, club di appartenenza dell’altro pretendente al posto del portoghese, Tierney. Spesso i due si sono alternati spartendosi le corsie. Toljan ha 24 anni, è nato a Stoccarda ed è un terzino molto duttile, con un’ottima gamba e un buon ...

CorSport : il Napoli tenta il sorpasso sull’Arsenal per Tierney : Il Corriere dello Sport si sofferma su Kieran Tierney, del Celtic Glasgow, su cui è puntata l’attenzione del Napoli per sostituire Mario Rui. Oggi compie 22 anni, è un fluidificante completo, abile sia in fase difensiva che offensiva. Ha grinta, corre ed ha anche propensione all’affondo e al cross. Ancelotti lo ha segnalato alla società già qualche mese fa. Il Celtic chiede 25 milioni di sterline (28 milioni di euro). L’Arsenal ne ha offerti ...

CorSport : Il Napoli ha offerto 10 milioni di ingaggio a Icardi : Il Napoli pensa a Icardi. E sembrerebbe davvero fare sul serio. Il Corriere dello Sport scrive che addirittura il club di De Laurentiis penserebbe ad un ingaggio da 10 milioni a stagione per l’argentino. In attesa di discutere il prezzo del cartellino con l’Inter. L’idea sarebbe di sfruttare il tesoretto delle cessioni: Verdi, Ounas, Hysaj, Mario Rui, Rog, Inglese e forse anche Insigne. Su Icardi c’è anche la Juventus. Sarri lo ...

CorSport : il Napoli contatta l’agente di Pulgar : Le manovre del Napoli per rinforzare il centrocampo continuano. In attesa di capire come andrà a finire per Elmas, Giuntoli è al lavoro anche su altri fronti. Il Corriere dello Sport scrive che il ds del Napoli avrebbe avuto un contatto con Fernando Felicevich, manager di Pulgar, 25enne centrocampista cileno del Bologna. Nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Sarebbe veramente un ...

CorSport : il Napoli deposita in Lega il contratto di Manolas : Ancora un passo verso il tweet dell’ufficialità per Kostas Manolas. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha depositato in Lega il contratto di acquisto del greco. In questo momento il difensore si trova in vacanza a Naxos, dove è nato e risiede con la famiglia. Si gode l’ultimo scorcio di ferie prima di raggiungere i nuovi compagni di squadra a Dimaro. Il suo arrivo è previsto tra il 12 e il 13 luglio, dalla seconda settimana di ...

CorSport : Il Napoli non ha fretta di blindare Fabian Ruiz : Dopo una stagione esplosiva e un Mondiale che lo ha consacrato miglior giocatore del torneo, il valore di Fabian Ruiz è lievitato. Arrivato la stagione scorsa per 30 milioni di euro, oggi ne vale più del doppio e sono diversi i club ad essersi accorti di lui, mentre in Spagna si mangiano le mani per averlo lasciato andare. Lo spagnolo guadagna circa 1,9 milioni a stagione. Il contratto che lo lega al Napoli scade nel 2023. Il club lavorerà ...

CorSport : le manovre del Napoli per il centrocampo. Elmas o a Veretout : Il Napoli è in cerca di un centrocampista e la trattativa per accaparrarsene uno potrebbe entrare nel vivo già questa settimana, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta per Eljif Elmas del Fenerbahce. Il club di De Laurentiis, che lo segue da molto tempo, potrebbe decidere di investire circa 15 milioni nel 19enne macedone. Intanto il Napoli ha già incassato il sì di Veretout, che vuole trasferirsi nella nostra città, di cui è innamorato. Su di ...

CorSport : Tutte le novità della Kombat 2020 - la nuova maglia del Napoli : Kombat 2020. È la nuova maglia del Napoli per la prossima stagione. È stata ideata dal centro ricerca e sviluppo Kappa in collaborazione con il Napoli. Realizzata in tessuto tecnico dalla grafica camouflage grazie all’utilizzo di dots. Lo spiega il Corriere dello Sport. Il tessuto ultra leggero e le cuciture in nylon stretch danno alla maglia elasticità, traspirabilità e comfort. Il materiale con cui è realizzata è morbido e fresco e la Hydroway ...

CorSport : Il nuovo staff medico del Napoli a Dimaro e una preparazione alla Benitez : Con l’addio ad Alfonso De Nicola il nuovo responsabile dell’equipe medica del Napoli sarà Raffaele Canonico. Il medico dello sport dell’Università Campana Luigi Vanvitelli faceva già parte dello staff medico come fisiatra. Sarà affiancato da uno specialista in medicina fisica e riabilitazione, Enrico D’Andrea. Accanto a loro un nuovo arrivo dalla Primavera del Napoli, Gennaro De Luca. Si ritroveranno tutti a Dimaro, con l’intero staff del club. ...

CorSport : il Napoli pensa a Kieran Tierney per sostituire Mario Rui : Uno dei calciatori che il Napoli tiene d’occhio per rimpiazzare Mario Rui è, come scritto dal Daily Mail, Kieran Tierney , terzino sinistro del Celtic Glasgow. Il Corriere dello Sport racconta che già in inverno Ancelotti ne parlò con la società: gli piace moltissimo. Rientra anche alla perfezione nei parametri del Napoli: giovane e con ampi margini di crescita ma già con esperienza in Champiosn League. Tierney ha 22 anni, ancora da compiere, ...

CorSport : Il nuovo Napoli di Ancelotti punta ad essere competitivo per lo scudetto : Con Manolas il Napoli mette a segno un nuovo colpo importante per rafforzarsi in vista del prossimo campionato. Se dovesse arrivare anche James Rodriguez, scrive oggi il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbe sicuramente colmato almeno in parte il gap con i bianconeri. Come giocherà il Napoli della prossima stagione? Il quotidiano sportivo parte da una certezza, come vorrà Carlo Ancelotti. Se in difesa abbiamo la sicurezza di Meret, adesso ...