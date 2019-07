blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019) Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato del programma estivo di1. Ebbene, ora siamo in grado di aggiungere alcuni dettagli sull’esperimento prodotto da Magnolia per la rete diretta da Laura Casarotto. La trasmissione si chiamerà We andrà in onda a partire dal 15, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 14.30.Il programma avrà due ambientazioni. Da una parte, gli studi milanesi di105, dove i conduttoriBattaglia terranno le fila della trasmissione estiva grazie alla presenza di alcuni ospiti. Dall'altra, le spiagge didove i Panpers coinvolgeranno turisti e vacanzieri con numerosi giochi e sfide all'ultimo duello a mo' di "gioco aperitivo". Non è prevista la presenza di Pintus, come inizialmente ventilato. Wind è media partner.Wdal 15su ...

GPasqui : W Radio Playa Rimini: Diletta Leotta dal 15 luglio sbarca su Italia 1 (con Daniele Battaglia e i Panpers) ?????? - SerieTvserie : W Radio Playa Rimini: Diletta Leotta dal 15 luglio sbarca su Italia 1 (con Daniele Battaglia e i Panpers) - Veronic21416317 : RT @RadioAirplay_it: #Playa di @BABYKMUSIC è trasmesso dalle #radio di 13 paesi nel #mondo: Argentina-Australia-Croazia-Egitto-Francia-Germ… -