Vladimir Putin in visita a Roma da Mattarella e papa Francesco | poi il vertice a Palazzo

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Restituirò ala stessa calorosa ospitalità ricevuta a Mosca” lo scorso ottobre. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affidate ai media russi, in occasione delladel presidente russo nella Capitale che oggi incontra, oltre al premier e ai suoi due vice Salvini e Di Maio, anche il capo dello stato Sergio, senza dimenticare un saluto all’amico di sempre, Silvio Berlusconi.torna in Italia per la prima volta dal 2015: all’epoca l’isolamento internazionale di Mosca, dovuto alla crisi in Ucraina e all’annessione della Crimea, era cosa recente, aChigi c’era Matteo Renzi epuntava già a giocare un ruolo di pontiere. Oggi le sanzioni contro la Russia persistono, masarà accolto da un governo, quello giallo-verde, che non solo rivendica l’amicizia con il capo del Cremlino ma ...

