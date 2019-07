Uomini e Donne | Noel Formica | Alessandro Sandomenico? E' finita

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : "Ci piacerebbe comprare casa e avere dei figli" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni compongono l'unica coppia rimasta in piedi tra quelle nate nell'ultima parte dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi in onda su Canale 5. I due giovani hanno spento da pochi giorni la candelina del primo mese di relazione, che pare procedere per il meglio, a differenza di quanto accaduto per le colleghe di trasmissione Giulia Cavaglia e Angela Nasti.Nel numero di questa ...

Uomini e Donne - fuga di gas ed esplosione : come stanno Carmine e Anna? : Una fuga di gas e una violenta esplosione hanno distrutto la villetta in cui abitavano Anna e Carmine, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia, che si era conosciuta negli studi dello show di Maria De Filippi, si trova ora ricoverata in ospedale. Lo scoppio, che ha letteralmente fatto saltare in aria la casa, sarebbe stato causato, secondo i primi rilievi, da una fuga di gas. L’incidente ha causato ustioni e ferite ad ...

Uomini e Donne - anticipazioni : svelate le identità dei nuovi tronisti : La redazione di Uomini e Donne sembra avere le idee chiare sui nuovi tronisti e sulla possibilità di concedere la poltrona rossa a persone sconosciute.

Uomini e Donne Andrea e Natalia : convivenza e famiglia - confessioni : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia: come procede la loro storia dopo un mese dalla scelta? Tutte le loro emozioni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono l’unica coppia reduce della seconda parte di Uomini e Donne. Dopo che sia Angela Nasti che Giulia Cavaglia hanno annunciato la rottura con i rispettivi ex, e non […] L'articolo Uomini e Donne Andrea e Natalia: convivenza e famiglia, confessioni proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Andrea e Natalia sono pronti per il grande passo! : Uomini e Donne: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni verso la convivenza A Uomini e Donne trovare l’amore è l’obiettivo principale, o almeno dovrebbe essere così. Ci sono coloro che se ne approfittano per fare business e vivere di social per un bel po’ grazie alla partecipazione del programma e c’è chi invece è interessato solo agli affari del cuore. Ne sono un esempio Andrea e Arianna, più innamorati che mai, e ...

Gossip Uomini e donne - Giulia chiarisce con i fan : 'Non era la macchina di Raselli' : Giulia Cavaglià è intervenuta su Instagram per smentire le voci riguardanti un suo avvicinamento a Giulio Raselli. Dopo la rottura con Manuel Galiano, ufficializzata solo qualche giorno fa, i movimenti dell'ex tronista sono stati monitorati dai fan che hanno notato una strana somiglianza tra l'auto in cui si trovava lei e quella del suo ex corteggiatore. A questo punto, non è stato difficile giungere a veloci conclusioni, ipotizzando che la ...

Giulio Raselli sul trono : i fan di Uomini e Donne scrivono a Raffaella Mennoia : Giulio Raselli tronista dopo Uomini e Donne e Temptation Island? I fan scrivono a Raffaella Mennoia Gli occhi di tutti i fan di Uomini e Donne sono puntati su Giulio Raselli in questi giorni. Con la sua partecipazione a Temptation Island come tentatore e il gossip sul riavvicinamento con Giulia Cavaglia (poi smentito da entrambi), […] L'articolo Giulio Raselli sul trono: i fan di Uomini e Donne scrivono a Raffaella Mennoia proviene da ...

Uomini e Donne - addio Nilufar! Giordano Mazzocchi dimentica la tronista con la ex Miss Italia : Non è passato molto tempo dalla rottura tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Dopo essersi scelti nello studio di Uomini e Donne i due, lei ex tronista e lui ex corteggiatrice, hanno anche partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Ricordate? Nel villaggio delle fidanzata c’era anche l’altro pretendente della bella Nilufar, Nicolò Ferrari, e l’atteggiamento di entrambi non era piaciuto a Giordano ma poi la cosa era rientrata e ...

Uomini e Donne News Nicolò Ferrari - critiche feroci e sfogo improvviso : “Fissati” : News Uomini e Donne, Nicolò Ferrari si sfoga su Instagram Le ultime News su Uomini e Donne hanno come protagonista un amatissimo corteggiatore, poi tentatore a Temptation Island; parliamo di Nicolò Federico Ferrari che nelle sue ultime Instagram stories ha fatto un bel discorso che abbiamo apprezzato tanto in quanto differente dai soliti che ci […] L'articolo Uomini e Donne News Nicolò Ferrari, critiche feroci e sfogo improvviso: ...

Uomini e Donne : Giulia fa chiarezza sul suo rapporto con Giulio : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne non frequenta Giulio Raselli: la rivelazione Ieri è circolata un’incredibile indiscrezione on line inerente al fatto che Giulia Cavaglià avrebbe iniziato a frequentare Giulio Raselli dopo la rottura con Manuel. Un gossip partito dal fatto che molti fan hanno pensato che la macchina in cui la ragazza si è mostrata in un video pubblicato recentemente su instagram fosse quella di Giulio. E dopo tante ...

Uomini e Donne esplode la villa di Anna e Carmine lei è grave : Sono ore d’ansia per la coppia formata da Anna e Carmine che è nata al programma “Uomini e Donne”. La coppia vive insieme in una villetta in provincia di Avellino ed è proprio nell’abitazione che si è verificato l’incidente causato da una fuga di gas. L’uomo ha riportato ferite lievi, mentre le condizioni della donna sono più gravi e ora si trova ricoverata al Centro grandi ustionati di Bari. L’incidente è avvenuta il 25 giugno scorso, ma solo ...