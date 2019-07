Buffon | “Non voglio togliere la fascia a Chiellini e la 1 a Szczesny | avrò la 77”

lanotiziasportiva

(Di giovedì 4 luglio 2019) Gianluigiha annunciato di non volerladi capitano ae nemmeno la maglia numero 1 a: indosserà la 77.“powered by Goal”Gianluigivive il suo secondo primo giorno da Juventino. L’ufficialità del suo ritorno dopo un anno al PSG è arrivata in giornata e sono arrivate anche le sue parole da ‘nuovo bianconero’.A margine di un evento allo Juventus Store di Milano, il portiere classe 1978 ha affermato che non riprenderà ladi capitano e nemmeno la 1 di, nonostante entrambi si fossero proposti: indosserà la maglia 77.“voleva ridarmi la numero 1 elada capitano, ma io non sono qui pernulla a nessuno, bensì per dare. Sarò orgoglioso di avere un capitano come Giorgio, che è un fratello. Ho pensato alla maglia numero 77, che ho avuto a Parma. Poi dopo quell’anno ...

FBiasin : C'è un sacco di gente che pretende di insegnare agli altri come si sta al mondo ('#Buffon non doveva fare così', 'd… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Certi amori non finiscono: #Buffon è tornato alla Juventus ???? - FabrizioRomano : Gigi Buffon ha scelto il numero 77 come ai tempi di Parma: “La Juve è più forte di prima, sono venuto a dare e non… -