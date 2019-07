Venezia | la piccola Cecilia morta durante una gita in barca | il papà | ' È stata colpa mia'

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non si dà pace Roberto Piva, ildi, la 12ennedomenica pomeriggio in un tragico incidente nautico nelle acque di fronte all'isola di Sant'Erasmo (). L'uomo non è stato ancora ascoltato, ma ha inviato una lunga mail alla Capitaneria di Porto in cui si dichiara responsabile per quanto accaduto alla figlia. Il documento - in parte riportato dal quotidiano Il Gazzettino - è stato messo agli atti dalla Procura di. 'Èmia' Roberto Piva, 44 anni, ha inviato all'indirizzo mail della Capitaneria di Porto diun lungo messaggio in cui ha ripercorso il terribile incidente che è costato la vita alla sua bimba L'uomo, distrutto dal dolore, ha ammesso le sue responsabilità e non ha cercato alcuna giustificazione. "Ho permesso adi sedersi a prua - ha spiegato - non ho previsto le possibili conseguenze e dunque l'unico responsabile è il ...

