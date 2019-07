Stromboli | improvvisa esplosione dal cratere | un morto | turisti in fuga Navi pronte

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) E’ calato il buio sudove si sono vissute lunghe ore di terrore per una serie di esplosioni che si sono registrate neldel vulcano seguite dalla caduta di lapilli che hanno provocato incendi. La situazione si ritiene sia adesso sotto controllo e sull’isola sono arrivati elicotteri per effettuare sopralluoghi. Il bilancio e’ tragico: un, un trentacinquenne di Milazzo, ed un ferito non grave, un coetaneo brasiliano ma sotto shock, come e’ stato confermato dalla prefettura di Messina dove e’ stata attivata l’unita’ di crisi per seguire passo dopo passo l’emergenza. La zona piu’ colpita e’ la frazione di Ginostra dove la caduta dei lapilli ha provocato alcuni incendi su cui sono intervenuti i vigili del fuoco di Lipari ed un canadair. Intanto alcuni, almeno una settantina, gia’ oggi pomeriggio ...

TgLa7 : Improvvisa eruzione del vulcano a Stromboli. Panico tra i turisti, un morto e feriti. 'fenomeno concluso' - andreabettini : Improvvisa esplosione ed eruzione a #Stromboli. Pioggia di lapilli. Qui una webcam che mostra in diretta ciò che a… - FabPec53 : Comunque è incredibile come si possa essere scioccati dall'eruzione improvvisa di un vulcano ATTIVO. Di solito avvi… -