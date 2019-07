Immigrazione | ora si volti pagina

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dunque, e per non cadere negli equivoci, tutti sanno che il tema dell’e dell’integrazione sono e restano al centro del dibattito politico e culturale nel nostro paese. E, soprattutto, sono decisivi quando si pensa chi si deve votare e chi non si deve votare. Piaccia o non piaccia agli esponenti della “sinistra al caviale” o quelli con il “Rolex al polso”, purtroppo è così. Ora, non intendo soffermarmi sulle ragioni sociologiche, politiche e culturali che hanno portato il tema dell’al centro dell’agenda politica nazionale ed europea. Le conosciamo quasi tutte e sono ancora lì a dirci che una fetta cospicua del consenso popolare continua a veleggiare verso quelle forze politiche che danno al tema una risposta netta e precisa in grado di intercettare il “sentire comune” di larga parte ...

