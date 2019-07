Elodie e Marracash stanno insieme | è passione tra i due cantanti

Elodie e Marracash stanno insieme?/ Foto - avvistati : 'Teneri baci in pubblico' : Elodie e Marracash stanno insieme? avvistati insieme in atteggiamenti intimi: 'Teneri baci in pubblico'. È scoppiata la passione

Amici : Elodie vicina a Marracash - Emma avrebbe tradito Biondo con Federico Rossi (RUMORS) : In queste ore, si sta facendo un gran parlare delle vicissitudini sentimentali di alcuni ex allievi di Amici: "Vicolo delle News", ad esempio, riporta il racconto di una persona vicinissima a Biondo che sostiene di avere le prove del tradimento di Emma Muscat. Pare che la cantante maltese si sia lasciata andare con Federico Rossi (a sua volta fidanzato con Paola Di Benedetto), e che abbia confessato tutto al rapper durante uno scambio di sms. ...

“Margarita” il singolo tutto da gustare di Elodie e Marracash : Elodie torna a duettare con un grande del rap, insieme a Marracash esce con "Margarita" una canzone fresca ed estiva che mette voglia di ballare e di divertisi. "In questo singolo c'è leggerezza, c'è il reggae, c'è il pop, c'è il rap, felicità, ci sono tante sfumature sia musicali che caratteriali. Racconta una storia complicata, una relazione un po' complessa, ma onesta perchè ci si dicono le cose in faccia, per me l'onestà è la cosa più ...

Elodie e Marracash in Margarita - nel nuovo singolo estivo c’è anche l’incendio di Notre Dame (testo) : Elodie e Marracash in Margarita: il nuovo singolo è disponibile da oggi in digital download in tutti gli store e da venerdì 14 giugno sarà anche in rotazione radiofonica. I due la presenteranno oggi attraverso un evento stampa in programma a Milano. Per Elodie non si tratta del primo singolo estivo: è presente nel brano dei The Kolors, Pensare Male, tra le canzoni dell'estate 2019 più apprezzate dal pubblico. Oggi torna con ben altro ...

Elodie si fonde armoniosamente con il flow di Marracash per “Margarita” : Esce oggi, mercoledì 12 giugno, in streaming e nei digital store, “Margarita” (Island Records), il nuovo singolo di Elodie feat. Marracash che sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 14 giugno. Nel brano, la voce versatile di Elodie si fonde armoniosamente con il flow di Marracash, rapper con il quale la cantante collabora per la prima volta. “Margarita” è un cocktail perfetto di seduzione e divertimento, un mix fresco di raggae e ...

