Carola Rackete è libera e può tornare al timone | il gip non ha convalidato l' arresto

Migranti : Carola Rackete - 'decisione gip grande vittoria della solidarietà' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Sono sollevata dalla decisione del giudice, che considero una grande vittoria della solidarietà con tutte le persone, dai rifugiati ai Migranti, ai richiedenti asilo, e contro la criminalizzazione degli aiutanti in molti paesi in Europa". Con queste parole Carola Racke

Non convalidato l’arresto di Carola Rackete : è libera. Ma il prefetto firma l’espulsione : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una «scriminante» legata all’avere agito «all’adempimento di un dovere», quello di s...

Sea Watch - il giudice scagiona e libera Carola Rackete Salvini : «Va subito cacciata» : Il giudice: «Ha agito per salvare vite». Il presidente della Camera Roberto Fico: «Rispetto per le toghe, anche se non si condivide»

Migranti : Agrigento - Gdf lascia appartamento Carola Rackete : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza ha appena lasciato l'appartamento in cui abita da ieri Carola Rackete. Le Fiame gialle hanno consegnato alla donna la notifica del provvedimento del gip Alessandra Vella che ha liberato la comandante della Sea watch. Sotto l'appartamento c'è una re

Migranti : Prefetto Agrigento - 'Ho firmato decreto espulsione Carola Rackete' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Ho firmato pochi istanti fa il provvedimento di espulsione per Carola Rackete". Lo ha detto all'Adnkronos il Prefetto di Agrigento Dario Caputo. La decisione era stata annunciata dopo il provvedimento del gip che ha liberato la comandante Sea watch dal ministro Salvini

Sea Watch - perché i giudici hanno liberato la comandante Carola Rackete : Il gip di Agrigento ha deciso di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, ritenendo che il reato di resistenza a nave da guerra non sussista e che la capitana abbia agito con l'obiettivo di adempiere al dovere di "salvare vite umane". Ecco le motivazioni che hanno portato alla liberazione di Carola Rackete.Continua a leggere

L’arresto di Carola Rackete non è stato convalidato : Il gip di Agrigento sostiene che la comandante della Sea Watch abbia agito per adempiere a un dovere, senza compiere un reato

SEA WATCH 3 - Carola Rackete TORNA LIBERA/ Gip non convalida arresto - ira Salvini : Sea WATCH 3, il Gip di Agrigento Alessandro Vella non convalida l'arresto di CAROLA RACKETE. Salvini: 'Pronto un provvedimento per rispedirla in Germania'.

Non convalidato l’arresto di Carola Rackete : è libera. La rabbia di Salvini : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una «scriminante» legata all’avere agito «all’adempimento di un dovere», quello di s...

Sea Watch - Carola Rackete torna libera : il gip non ha convalidato l'arresto : Il giudice si pronuncia a favore della capitana della nave Ong: "Ha agito per portare in salvo i migranti". Salvini: "Per...

Sea Watch 3 - attacco totale di Matteo Salvini alla magistratura dopo la liberazione di Carola Rackete : Libera. Niente domiciliari per Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 al cui fianco si schiera il gip di Agrigento che non convalida il provvedimento restrittivo nei confronti della tedesca e, anzi, si spinge in una sentenza dal sapore politico, in cui si sbilancia affermando che "ha salvato v

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto. Salvini : «Urgente riforma della magistratura» : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...

Carola Rackete è libera - non convalidato il suo arresto : “Ha compiuto un dovere” : Carola Rackete è libera, pronto il provvedimento per rimandarla in Germania: “Ha compiuto un dovere” Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato … Continue reading Carola Rackete è libera, non convalidato il suo arresto: ...

Il giudice salva la Carola Rackete! L'arresto non viene convalidato : Per il gip la capitana della Sea Watch non ha usato violenza. Salvini: "Rispediamo in Germania la ricca fuorilegge". Come previsto, il giudice ha "salvato" Carola Rackete: dopo quasi 24 ore dall'interrogatorio il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha infatti convalidato L'arresto per la capitana della Sea Watch 3 che la notte tra venerdì e sabato scorso, con una manovra avventata, ha forzato il blocco e ha attraccato al porto di ...