Botte a coetaneo | 4 minori condannati per tortura

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Quattro anni e sei mesi al capo e quattro ad altri tre: sono le condanne inflitte dal Tribunale per i Minorenni di Milano a quattro 15enni accusati di aver segregato, picchiato eto un loro. L'obiettivo era ottenere informazioni su un suo amico che la gang voleva rintracciare.

