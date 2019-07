Perugia | rissa tra stranieri in mezzo alla gente | spunta una pistola

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Federico Garau Sono in 3 a riportare ferite di arma da taglio, più serie le lesioni di uno degli albanesi coinvolti. "Si rincorrevano con coltelli e pistole", racconta una testimone: in 3 si trovano ora nel carcere Capanne Violentatraavvenuta a Ponte San Giovanni () durante la serata dello scorso sabato. Sono all'incirca le 19:30 quando all'altezza di via della Scuola, e nelle vicinanze di un negozio gestito da cinesi, due tunisini affrontano due albanesi. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni gli, in possesso di armi da taglio, si sarebbero stuzzicati fino ad arrivare ad affrontarsi instrada. "Vuoi la guerra? E guerra sia", avrebbe gridato uno dei partecipanti prima di scagliarsi contro i rivali, come riportato da uno dei presenti ad "UmbriaJournal". Oltre ai coltelli utilizzati nel confronto, durante launo dei ...

