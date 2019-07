Per difendere la privacy scatta lo sciopero dei social network il 4 e 5 luglio

Il Segreto - spoiler 3-4 luglio : Matias si scontra con Antolina Per difendere Elsa : Le anticipazioni dell'appuntamento della soap opera "Il Segreto" di mercoledì 3 luglio rivelano che arriverà il momento tanto desiderato da Julieta. La ragazza sta per salire all'altare con l'uomo che ama, ma tutto il pasese di Puente Viejo cadrà nella sorpresa e nello sgomento per via della sparizione improvvisa proprio della promessa sposa. Un'altra storyline riguarda Matias (Ivan Montes) alle prese con l'arrivo nella locanda di Antolina che ...

Vibo Valentia ricorda Antonino Civinini - il carabiniere ucciso Per difendere i suoi cittadini : Franco Grilli Oggi avrebbe avuto 60 anni Antonino Civinini, il carabiniere medaglia d'argento al valor militare alla memoria, ucciso da un ubriaco il 15 giugno del 1987 Oggi avrebbe avuto 60 anni Antonino Civinini, il carabiniere medaglia d'argento al valor militare alla memoria, ucciso da un ubriaco il 15 giugno del 1987. Era un lunedì sera serata e il centro di Vibo Valentia era particolarmente affollato perché si votava per le ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Brasile - le azzurre Per difendere il primo posto! Grande sfida ad Ankara : L’Italia è già qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile ma la nostra Nazionale vuole chiudere in bellezza la fase preliminare e cercherà il successo anche oggi pomeriggio (ore 15.00) contro il Brasile. Le azzurre scenderanno in campo ad Ankara (Turchia) per affrontare le verdeoro nell’incontro che apre la tappa conclusiva del prestigioso torneo internazionale: le ragazze del CT Davide Mazzanti occupano ...

Il Segreto Anticipazioni 7 giugno 2019 : Saul uccide Lamberto Molero Per difendere Julieta? : Lamberto Molero, il figlio di Eustaquio, tormenta gli ospiti della locanda e Julieta. Saul gli punta la pistola di Carmelo e lo minaccia. Ma gli sparerà?

Fca-Renault - la Francia ha tenuto il punto Per difendere il suo piano di sviluppo nell’auto. Legato a doppio filo a Nissan : Parigi fa la voce grossa sulle nozze tra Renault e Fca. Ma Torino non ci sta e così va in fumo la proposta di matrimonio che avrebbe dovuto creare la terza casa automobilistica al mondo. Durante la notte, il Lingotto ha infatti ritirato l’offerta di fusione da 30 miliardi a causa delle “condizioni politiche in Francia” che hanno compromesso il progetto, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Monde. Ma, in una nota stampa, il ministero ...

Salvini : in Europa Per difendere lavoro italiani - non chiediamo soldi ad altri : Ascoli Piceno – “Noi non vogliamo andare in Europa a chiedere i soldi degli altri, noi vogliamo la dignita’ ed il diritto al lavoro per gli italiani”. Lo dice da Ascoli il vicepremier Matteo Salvini, tornato nel capoluogo piceno per sostenere la candidatura di Marco Fioravanti in vista del ballottaggio del 9 giugno. “Non abbiamo bisogno di altri che ci paghino il debito- aggiunge il ministro dell’Interno sul ...

CorSera : Macron contro la SuPer Champions «Dobbiamo difendere i nostri club» : Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni del presidente francese Macron, che attacca con violenza il progetto dell’Eca della Super Champions «Dobbiamo difendere il nostro modello, i nostri club. Non possiamo sacrificare il calcio che nasce dalle nostre società perché siano in pochi a beneficiarne» La proposta dei big del calcio di ristrutturare le coppe europee è andava oltre dall’idea di un progetto, con regole di ...

Save The Duck scende in campo Per difendere gli animali marini : presentata la Sea Shepherd Collection [GALLERY] : Save The Duck presenta Sea Shepherd Collection: la linea nata per supportare le attività in difesa degli animali marini Save THE Duck, il primo brand internazionale animal friendly, presenta la collezione che celebra la collaborazione con Sea Shepherd, la più attiva e agguerrita Organizzazione per la tutela degli Oceani e della fauna marina, fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson. La ?otta di Sea Shepherd è composta da tredici navi con ...

Playoff basket - Sassari batte pure l’unica certezza di Milano (James). Cremona scopre di saPer difendere : 1-1 con Venezia : Sassari ora conosce un altro modo di vincere. Il 21esimo diverso, il più folle di tutti. I singoli di Milano l’hanno bombardata, aggredita, messa in un angolo. E la squadra di Pozzecco ha vinto comunque, ai supplementari e dopo la tripla del pareggio a 9 secondi dalla sirena, rendendo reale quello che pareva impossibile fino a qualche settimana fa: dopo gara2 di semifinale dei Playoff scudetto i campioni d’Italia sono sotto 2-0. In Sardegna ci ...

Pesca : Faraone (Pd) a Favignana - 'qui Per difendere pescatori e imprenditori' : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Appena sbarcato a Favignana perché la vicenda delle quote tonno grida vendetta. Sono qui per difendere i Pescatori, gli imprenditori. Non in nome di un partito, ma nel nome della Sicilia. Faremo le barricate contro il governo Lega-M5S". Lo scrive su Twitter il segretar

Prima notte in fabbrica per i dipendenti Whirlpool di Napoli : la protesta Per difendere il loro lavoro : Prima notte di presidio allo stabilimento di via Argine di Napoli per i lavoratori di Whirlpool. Circa cinquanta operai sono rimasti nelle varie aree della struttura in segno di protesta contro la cessione dello stabilimento comunicata dai vertici della multinazionale al sindacato.I lavoratori hanno presidiato la sala auditorium, la portineria, il parcheggio e il piazzale antistante l’ingresso.Alcuni di essi si sono sistemati in una tenda ...

WRC : Hyundai in Portogallo Per difendere la leadership : Hyundai Motorsport punta a consolidare il primato nella classifica costruttori del Mondiale WRC al Rally del Portogallo, dove un anno fa il team ha conquistato la vittoria. Settimo appuntamento della stagione 2019, il rally lusitano continua la serie di gare su sterrato facendo seguito alle due appena corse in terra sudamericana, dove il team – […] L'articolo WRC: Hyundai in Portogallo per difendere la leadership sembra essere il primo su ...

Di Battista : 'Spero che Salvini non faccia cadere il governo solo Per difendere Rixi' : Tutti i membri del governo si dicono ottimisti sulla sua tenuta, ma in realtà i problemi non mancano e la conclusione non è affatto scontata. Nonostante possa sembrare che la questione sia tutta nelle mani del Movimento 5 Stelle e nel voto della piattaforma Rousseau nei riguardi di Di Maio, in realtà la Lega ha altrettanta parte nella questione. In particolare, a breve arriverà la sentenza sul caso Rixi. Come ricordato anche da Di Battista, il ...