Lo smartphone che si srotola come un papiro

Samsung ha brevettato un nuovo proiettore portatile che si controlla con lo smartphone : Samsung ha brevettato un proiettore portatile controllabile con lo smartphone e da usare poggiato su un tavolo o fissato ad una parete. L'articolo Samsung ha brevettato un nuovo proiettore portatile che si controlla con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Emis Killa : “‘Ste foto - ‘sti smartphone vi hanno dato alla testa”. E a FQMagazine : “L’Italia ha bisogno dei sottotitoli in italiano per ogni cosa che viene detta” : O si ama o si odia. Emis Killa è uno dei rapper più importanti della scena musicale italiana, ma è anche produttore e conduttore televisivo. Senza peli sulla lingua e dotato di un’ironia pungente, spesso Emiliano Giambelli (è il suo vero nome) si scatena sui social per provocare chi lo legge. Provocazione volontaria o involontaria? Poco importa. Fatto sta che, forte di oltre 3 milioni di seguaci sui social e con alle spalle 25 ...

Ecco i nuovi smartphone che Wind sta proponendo ai suoi clienti : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale in virtù della quale offre ad alcuni utenti la possibilità di acquistare uno smartphone a rate L'articolo Ecco i nuovi smartphone che Wind sta proponendo ai suoi clienti proviene da TuttoAndroid.

Avvistati due nuovi smartphone di Motorola e Black Shark dalle caratteristiche differenti : Dai database di GCC e 3C arrivano le prime informazioni su due nuovi smartphone che dovrebbero essere presto lanciati da Motorola e Black Shark L'articolo Avvistati due nuovi smartphone di Motorola e Black Shark dalle caratteristiche differenti proviene da TuttoAndroid.

Google ha brevettato uno smartphone pieghevole che sembra un libro : Google ha appena brevettato uno smartphone pieghevole con diversi schermi distribuiti su più "pagine", con un aspetto che ricorda un libro. L'articolo Google ha brevettato uno smartphone pieghevole che sembra un libro proviene da TuttoAndroid.

Oppo - nei prossimi smartphone la fotocamera sarà sotto lo schermo : (Foto: Oppo) Ufficiale Oppo Under Screen (Usc) per spostare la fotocamera frontale al di sotto del display e far fuori in un colpo solo bordi, notch, fori o ancora soluzioni periscopiche a scomparsa. Il produttore cinese ha tolto i veli da questa tecnologia durante il Mwc 2019 di Shanghai dando il via a una delle soluzioni più affascinanti e dal più alto potenziale viste recentemente in ambito mobile. Preceduta da alcuni video e rumors per ...

Aggiornamento MIUI 11 Xiaomi gli smartphone che riceveranno update : Xiaomi è quasi pronta per rilasciare l'aggiornamneto MIUI 11 su tantissimi smartphone Android e questa notizia farà sicuramente felici i tantissimi utenti che utilizzano uno smartphone Xiaomi.

Anche lo smartphone con doppio display sposa il 5G : ecco Nubia X 5G edition : Nubia ha annunciato Nubia X 5G edition alla conferenza di Shangai 5G+, dov'è ufficialmente entrata a far parte della 5G Industry Alliance, ma non si è dilungata nel specificare alcuna specifica tecnica dello smartphone. L'articolo Anche lo smartphone con doppio display sposa il 5G: ecco Nubia X 5G edition proviene da TuttoAndroid.

La custodia che trasforma lo smartphone in una fotocamera professionale : La foto ricordo di una giornata o, ancora meglio, di una vacanza al mare è un must a ogni latitudine, e se siete alla ricerca di strumenti utili per assicurarvi uno scatto d’autore GDome Mobile può aiutarvi a centrare l’obiettivo. Evoluzione dei sistemi fotografici dedicati ai vari modelli di GoPro, l’ultima creazione dell’azienda sudafricana sfrutta una lente curva per potenziare le immagini (e i video) subacquee scattate con lo ...

Ecco che cosa può fare il primo smartphone con fotocamera quadrupla da 64 MP : Il CEO di Realme India Madhav Sheth ha confermato con un tweet che la società lancerà in questo paese il primo smartphone con fotocamera da 64 MP. Il tweet non ha rivelato il nome del dispositivo in questione ma sarà dotato del sensore da 1,6 megapixel GW1 (1/1,72) di Samsung che impiega pixel della dimensione di 1,6 micron. Il tweet afferma inoltre che lo smartphone sarà in grado di effettuare scatti incredibilmente chiari in condizioni di ...

Ecco i 23 smartphone che dovrebbero ricevere la EMUI 9.1 dal 27 giugno : Ecco tutti gli smartphone di Huawei che riceveranno l'aggiornamento alla EMUI 9.1 dal prossimo 27 giugno! L'articolo Ecco i 23 smartphone che dovrebbero ricevere la EMUI 9.1 dal 27 giugno proviene da TuttoAndroid.

Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati : Qualche produttore di smartphone ha già in programma di spingersi ad un rapporto schermo/corpo superiore al 100% e Ice Universe ci spiega come potrebbe fare L'articolo Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati proviene da TuttoAndroid.

Huawei ribadisce che la produzione dei suoi smartphone resta normale : Walter Ji, presidente del settore consumer consumer di Huawei nell'Europa Occidentale, ha dichiarato che le vendite nel Vecchio Continente stanno crescendo L'articolo Huawei ribadisce che la produzione dei suoi smartphone resta normale proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha già superato i 100 milioni di smartphone spediti - bene anche Huawei Watch GT : Huawei ha annunciato che le sono bastati 5 mesi nel 2019 per raggiungere il traguardo dei 100 milioni di smartphone spediti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei ha già superato i 100 milioni di smartphone spediti, bene anche Huawei Watch GT proviene da TuttoAndroid.