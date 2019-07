LIVE Inghilterra-Usa 1-2 | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | il Var annulla

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75′ Mancano 15 minuti alla fine: match ancora apertissimo. 73′che sta facendo prevalere il proprio schema di difesa e ripartenza: manca solo il gol del pareggio. 71′ Fuori Walsh, che aveva dato il via al gol del 2-1, dentro Moore. 69′ Il Vartutto! Fuorigioco millimetrico della centravanti inglese. 68′ Grande palla per la capocannoniere del torneo sulla sponda di Scott: supera agevolmente la #1 americana. 68′ WHITE!!! 2-2 DELL’! DOPPIETTA! 67′ Telford blocca la punizione di Heath. 65′ Non ce la fa una delle migliori giocatrici, dentro Mewis. 64′ Problemi fisici per Lavelle che però non vuole lasciare il campo. 63′ Gli Stati Uniti sono alla ricerca del tris. 61′che non riesce ad impostare: pressing asfissiante degli ...

