Drone con Telecamera | il migliore da comprare

Drone economico 4K : i migliori da comprare : Se stai cercando un Drone economico che possa offrirti delle ottime prestazioni e che abbia una camera 4K senza dover spendere migliaia di euro, sei nel posto giusto! Ti chiedo quindi, gentilmente, di dedicarmi qualche leggi di più...

Iran - abbattuto Drone Usa : Trump minaccia risposta e convoca riunione alla Casa Bianca : Rischio di escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran dopo l’abbattimento del drone Usa. Il presidente americano Trump ha convocato un briefing con i leader del congresso, dell’intelligence e delle forze armate. Il presidente russo Putin ha avvertito che una «risposta» contro Teheran potrebbe essere una «catastrofe». Intanto a Wall Street il petrolio chiude in rialzo del 5,4% ai massimi dal 29 maggio ...

Usa-Iran a un passo dallo scontro : «Abbattuto Drone spia americano» : Teheran e Washington a un passo dallo scontro: «Abbiamo abbattuto un drone spia americano colpevole di aver violato il nostro spazio aereo». La notizia esplode come una bomba al centro...

Salvini contro Tria : “Non mi pagano per dire sì paDrone alla Ue. Avanti con programma di governo” : Il centrodestra si scaglia contro Giovanni Tria. Il leader della Lega, Matteo Salvini, difendendo l'idea dei minibot, ha avvertito il ministro dell'Economia di fare ciò che dice il contratto di governo. Per Claudio Borghi, Tria rifiuterebbe i minibot in quanto non li avrebbe ancora capiti; secondo Giorgia Meloni, invece, il ministro avrebbe insultato il Parlamento con le sue posizioni contrarie.Continua a leggere

La Spagna sale sul nuovo caccia europeo. L’Italia si consola con il Drone di Leonardo : Intesa con Germania e Francia. L’Italia si consola con il nuovo drone Leonardo...

Aerospazio - il premier Conte svela a Parigi il nuovo “Falco Xplorer” : è il Drone più grande mai realizzato da Leonardo : Prima mondiale per il nuovo Falco Xplorer, il drone più grande mai realizzato da Leonardo. Nel corso di un evento inaugurale al Salone dell’Aerospazio di Parigi, il gruppo dell’Aerospazio e difesa, ha presentato l’ultimo componente della famiglia di velivoli a pilotaggio remoto (Remotely Piloted Air System – Rpas) Falco. Al debutto erano presenti il premier, Giuseppe Conte, e i vertici di Leonardo, l’ad Alessandro ...

Basket - Sassari non molla : la finale contro Venezia non ha un paDrone. A (massimo) tre partite dallo scudetto non c’è favorita : Si intravede la ‘bella’, lì, in fondo alle prossime due partite, una da giocare in Laguna e l’altra in Sardegna. Perché Sassari e Venezia dimostrano di essere davvero due squadre vicine all’equivalersi e quindi incapaci di prendere in mano la finale scudetto. Poteva farlo la squadra di Gianmarco Pozzecco dopo il colpaccio al PalaTaliercio, poi domenica sera è stato il turno dei ragazzi di coach Walter De Raffaele dopo ...

Tennis - Laver Cup 2019 : che squaDrone per l’Europa! Con Federer e Nadal c’è anche Fabio Fognini : Un onore assoluto per Fabio Fognini, sicuramente meritato dopo le spettacolari prestazioni delle ultime settimane. Il lusso di raggiungere la top-10 del ranking ATP e non solo: oggi è arrivata l’ufficialità delle convocazioni per la Laver Cup, torneo annuale di Tennis a squadre, divise per nazioni, nato nel 2017 e che ha già coinvolto un gran numero di spettatori. Appuntamento quest’anno dal 20 al 22 settembre in quel di Ginevra. Ci ...

Giro del Delfinato 2019 : Team INEOS con uno squaDrone in Francia. C’è anche Moscon con Froome : Un Team INEOS davvero devastante quello che sarà presente al via del prossimo Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 16 giugno. Lo squadrone britannico vuole preparare al meglio l’appuntamento dell’anno: il Tour de France che scatterà a luglio. Presenti ovviamente tante delle stelle, a partire dal capitano che guiderà la rosa anche alla Grande Boucle, Chris Froome. “Sono felice di come sto attualmente. Questo approccio ...

Azzannata da un dobermann mentre passeggia con la figlia : "Aiutatemi a trovare il paDrone" : «Sono sconvolta. Non ho fatto in tempo a dire a mia figlia: “Guarda che cane bellissimo”, che quello mi si è avventato addosso e mi ha attaccata con violenza. Ma quello che fa ancora più male è che nessuno ha mosso un dito per aiutarmi. E soprattutto che il proprietario del cane se ne sia andato via come niente fosse. Addirittura rideva...».A raccontare la sua tragica esperienza a Il Tirreno è ...

Roma : Drone fuorilegge in zona San Pietro - denunciato turista per volo non consentito : Un cittadino degli USA di 18 anni, a Roma per turismo, è stato fermato dai carabinieri della Stazione Roma San Pietro, impegnati nei quotidiani controlli e vigilanza preventiva nell’area, dopo che il suo drone è stato avvistato sopra via della Conciliazione. Il pilota identificato poco dopo dai militari nella vicina via Rusticucci è stato a far atterrare immediatamente il velivolo che successivamente è stato sequestrato. Successivamente il ...

Beach volley - World Tour 2019 Nantong. Sconfitta con le cubane per Zuccarelli/Traballi. Ora sfida alle paDrone di casa per agguantare gli ottavi : Niente da fare per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi contro le cubane Mailen Deliz Tamayo e Leila Martinez. Una coppia abituata a vincere, quella cubana, che si affaccia di tanto in tanto nel World Tour ottenendo risultati di rilievo (a questi livelli, 1 e 2 stelle) ma che quest’anno si è aggiudicata un poker di successi (su quattro tornei disputati) nel circuito Norceca. Anche nella semifinale del girone del 2 stelle di Nantong le ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 paDrone del sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...